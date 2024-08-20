輝達升級AI預測天氣技術 增強時效性助災害應變

輝達繼推出生成式AI模型CorrDiff，幫助台灣預測颱風對區域影響後，今天宣布推出名為StormCast的全新模型，強化時效性，例如對即將來臨的暴風雨做出高準確度預測，有助災害緊急應變。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在今年的GTC大會和台北國際電腦展上，以台灣為例，展示生成式AI模型CorrDiff如何準確預測颱風，這款模型為中央氣象署與輝達在2022年合作發開，能夠提升資料的精細度，適用於區域性極端天氣預測。

輝達今天宣布，在CorrDiff模型基礎上，再推出全新生成式AI模型StormCast，替CorrDiff增加逐小時自回歸預測功能（hourly autoregressive prediction），即根據過去的天氣數據，提供更頻繁和及時的預測更新。

輝達於公司部落格指出，台灣國家災害防救科技中心運用CorrDiff，將25公里尺度的大氣數據提升至2公里，意味解析度大幅增強，精細度提升12.5倍。相較於傳統方法，這項技術單次推理速度加快1000倍、能耗減少3000倍、並大幅降低成本。

部落格並提到，台灣國家災害防救科技中心還計畫將此技術應用在強風下洗（downwash）的預測，避免建築物損壞及行人安全受影響，尤其在城市地區。

StormCast應用仍在初期階段，但若用於降雨雷達觀測，相較於美國國家高解析度的天氣預報系統HRRR（High-Resolution Rapid Refresh），在進行提前2至4小時的預測上，準確度提升5%至10%，能更可靠預測中尺度天氣系統，「應對災害」。

輝達表示，這是AI技術在預測極端天氣並提升預報準確度上的重大突破。

目前是大西洋颶風季節的高峰期，颶風厄尼斯托（Ernesto）18日遠離美國東岸、威力再增強，在襲擊波多黎各與百慕達後，挾帶強風豪雨威脅美國與加拿大沿岸地區。

輝達指出，極端氣候現象正不斷奪走生命、摧毀家園，僅僅在美國，每年就造成超過1500億美元（約新台幣4兆8450億元）的損失。隨著颶風、龍捲風等天災的頻率和強度增加，利用新技術改善氣象預測，顯得比過往任何時候都更加重要。