因應加拿大鐵路罷工 馬士基停止受理運往加國鐵運貨物

丹麥海運業者A.P. 穆勒 - 馬士基周一表示，將停止受理運往加拿大得由鐵路運輸的貨物，做為因應加拿大兩大鐵路公司本周可能停工所採取的預防措施。

馬士基對客戶發出通知說，「很遺憾決定」停止受理所有運往加拿大需由鐵路運輸或貨物重量超過重型卡車門檻的貨物。

加拿大國家鐵路和加拿大太平洋堪薩斯城（CPKC）兩公司工會超過9,000名加拿大工人最快可能周四罷工或停工。加拿大鐵路火車司機協會（Teamsters Canada Rail Conference）周日表示，已向CPKC發出72小時的罷工通知，並收到來自加拿大國家鐵路的停工通知。

罷工可能對北美供應鏈和加拿大表現勉強的經濟產生重大影響。美國農業部估計，加拿大今年上半年經由鐵路出口約3,800萬美元的農產品。

美國農業部上周提出報告說，「如此規模的鐵路停工會重創當地經濟，鑒於彼此相連的性質，將進而影響美國及其他地區的貨物流動。」