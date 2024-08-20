巴菲特的波克夏股價創新高！投資人押寶他躲崩盤找出路能力

「股神」巴菲特旗下投資公司波克夏（Berkshire Hathaway）的股價在周一創下歷史新高。從市場近期的動態來看非常合理。

波克夏的B類股周一收漲0.96%到448.77美元，超越7月17日以來的收盤新高，漲幅與標普500指數上漲0.97%差不多，優於道瓊工業指數的0.58%。

波克夏回到重返歷史高點的速度遠快於標普500指數和那斯達克綜合指數，兩者仍分別比7月17日的歷史高點低1.6%和5.2%。

波克夏表現優異的部分原因是投資在股市表現最好的行業。巴菲特一直大舉押注西方石油（Occidental Petroleum）和其他石油類股，周一，SPDR能源指數ETF（Energy Select Sector SPDR）上漲1.3%，在各種行業的ETF裡表現最好。

擁有龐大的保險業務並押注美國銀行（BofA）的波克夏也持有金融股，該類股過去一個月交易表現穩健，SPDR金融類股ETF（Financial Sector SPDR ETF）過去一個月的報酬率是4.2%，波克夏另持有公用事業股。SPDR公用事業指數ETF同期上漲6.2%。

最高投資人驚豔的可能是巴菲特在近期市場回落前大舉拋售蘋果股票，持續展現他的投資決策和風險管理仍舊到位。雖然波克夏過去15年來稍微落後標普500指數，回報率13.5%略低於SPDR標普500指數ETF回報率14.2%，但投資人仍記得他如何在達康的起落興衰裡揮灑自如。

巴菲特的投資在所有科技股都表現優異時顯得落後，在泡沫破滅時卻能大幅領先市場。不會再有人懷疑巴菲特再遇上科技股大跌，能否躲開衝擊找到出路了吧？

由於投資人最關注科技股估值以及可能的經濟衰退，因此押注巴菲特似乎不是壞事。尤其是巴菲特持有大量現金，可用於新的投資或緩衝下跌風險。不管哪一種，都讓波克夏看起來很吸引人。投資人也很清楚這一點。