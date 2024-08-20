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基金經理人湧入新興市場ETF 台灣上周流入最多資金

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
彭博資訊的彙整數據顯示，上周透過新興市場ETF，台灣資金流入規模最大。中央社
彭博資訊的彙整數據顯示，上周透過新興市場ETF，台灣資金流入規模最大。中央社

由於押注美國聯準會最快下個月就將開始降息，推動了基金經理人湧入新興市場基金ETF。根據彭博資訊彙整的數據，截至8月16日當周，流入台灣資金的規模最大，達到1.43億美元。不過基金經理人刻意避開了中國大陸，因為擔心中國大陸的經濟情況。

彭博指出，截至8月16日當周，159億美元的「iShares MSCI新興市場中國除外ETF」（代碼EMXC，那斯達克交易所）吸引到約3.52億美元資金。彭博的資料顯示，EMXC依舊是今年新興市場ETF吸金的領頭羊，資金已流入逾50億美元。

上周因受到EMXC帶領，台灣資金流入規模最大，達到1.43億美元。彭博說，台灣一直是人工智慧（AI）熱潮的受益者，投資人希望投資到台積電（2330）。台積電股價因為市場對科技類股的追捧，以及AI需求的不斷成長，今年迄今已上漲了66%。

新興市場資產上周大漲，投資人押注聯準會最快將在9月開始降低借貸成本。「Global X Active印度ETF」（代碼NDIA）和「Global X中國除外新興市場ETF」（代碼EMM)的資深投資組合經理Malcolm Dorson說，這種預期轉化成了風險偏好環境，不僅推動了股票的上漲，還特別推高了新興市場。

儘管如此，ETF投資人這一波不願將資金投向中國大陸，主要是北京當局不再披露其股市的國外資金流入和流出資訊，再加上針對中國大陸經濟成長的擔憂也打壓了市場情緒。上周資金流出中國大陸或香港的規模最大，達到1.78億美元。

Dorson表示，「中國近期的經濟數據表現不佳，我們還沒有看到足夠多的刺激措施來調整勢頭。不過中國以外的新興市場國家看起來可能剛剛度過了一個重要的轉折點」。

彭博的數據顯示，截至8月16日當周，今年在美國上市的新興市場ETF資金流入總額為29.8億美元；總資產由3,393億美元增至3,477億美元。而在之前的一周，它們才剛遭遇27億美元的資金流出。

ETF 新興市場 聯準會 降息

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