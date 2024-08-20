國際油價大跌、銅價延續漲勢 金價從新高小幅回落

國際原油價格周一大跌，中國大陸需求前景低迷蓋過了中東地緣政治緊張局勢的影響；黃金價格在創下歷史新高後小幅回落；銅價延續漲勢，數據顯示中國需求有所好轉。以下是整理自彭博的商品行情：

油價大跌

西德州中級原油（WTI）原油期貨價格大跌3%，收於每桶74美元附近。隨著經濟成長放緩以及交通部門減碳削弱了燃料需求，全球最大石油進口國中國需求出現疲軟跡象導致油價下跌。

FxPro高級市場分析師Alex Kuptsikevich表示，「石油和美股之間的正相關性被打破」，這「凸顯了空頭的主導地位」。與此同時，交易者提防伊朗對以色列可能發動的報復性襲擊。在其他地區，利比亞Waha油田產量已恢復到約30萬桶/日的正常水準。

9月交割的WTI原油期貨下跌2.28美元，結算價報每桶74.37美元；10月交割的布蘭特原油下跌2.02美元，結算價報每桶77.66美元。

金價小幅回落

黃金價格小幅回落，投資人注意力轉移到Fed主席鮑爾將在傑克森洞發表的講話。

黃金價格上周突破每英兩2,500美元，周一受到獲利回吐的壓力走低。

盛寶銀行大宗商品策略負責人Ole Hansen表示，黃金價格進一步上漲可能需要實際降息，而不僅僅是猜測。紐約時間下午3:30，黃金現貨下跌0.1%，報2504.53美元/英兩。

銅價延續漲勢

銅價周一延續上周漲勢，7月中國銅出口量從紀錄高點回落，暗示這個全球最大銅消費國的需求復甦。大陸海關總署公布的數據顯示，7月份中國未鍛軋銅及銅材出口140,940噸，相比6月份下降40%。

美元走軟和數據顯示美國經濟衰退的風險下降也給銅價帶來支持。

ING Bank NV的大宗商品策略師Ewa Manthey表示，「我們仍然認為未來銅將面臨更多的下行風險，中國的前景仍然充滿挑戰」。

截至收盤，LME銅期貨漲1.5%，報9252美元/噸；LME鋁期貨上漲3.4%，報2445.5美元/噸；LME鎳期貨上漲1.8%，報16666美元/噸。