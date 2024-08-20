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美元普遍走貶 日圓升值 市場料鮑爾為9月降息鋪路

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日圓兌美元周一升值0.7%至146.59。路透
日圓兌美元周一升值0.7%至146.59。路透

美元周一貶至七個月最低，日圓觸及逾一周最高，投資人在聯準會（Fed）主席鮑爾周五於傑克森洞演講前做空美元部位增加，市場預料他可能為9月降息敞開大門。

市場也關注點是鮑爾會暗示可能降息25個基點還是50個基點。上周數據顯示 7 月住房通膨高於預期，且當月零售銷售也表現強勁，此後，大幅降息的可能性已經下降。

另一個焦點是鮑爾是否會暗示未來每次會議都有可能降息。市場或許高估Fed可能採取行動的力度和速度。

美元指數周一尾盤下跌0.6%，報101.886，一度觸至101.85，是1月2日以來最低。日圓兌美元升值0.7%至146.59。歐元兌美元升值0.5%，報1.108美元。

鮑爾本周也可能也不願就任何細節做出承諾，Fed 9 月會議之前，還有8 月通膨和就業數據等候公布。

根據CME FedWatch Tool，市場認為Fed降息50個基點的機率為23%，低於一周前的50%，而降息25個基點的機率為77%。預計到 2025 年底將累計降息約 210 個基點。

爾街日報周一報導，明尼亞波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里表示，討論9月降息的可能性是合適的，因勞動市場轉弱的可能性上升。舊金山聯邦準備銀行總裁戴利周日接受英國金融時報採訪時表示，現在是時候考慮將基準利率目標區間從目前的5.25%-5.5%進行調整。

投資人也將評估美聯儲周三公布的 7 月會議記錄，以尋找有關利率軌跡的新線索。

由於市場樂觀地認為美日之間的利率差距將繼續縮小，以及美元/日圓利差交易持續平倉，日圓上漲。日本央行總裁植田和男將於周五列席國會備詢，預計他將討論央行上個月的升息決定。

Fed 日圓 美元 通膨 鮑爾

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