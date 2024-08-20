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史上首見！一根金條價值超過100萬美元 非好市多所售黃金條塊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
金價突破每英兩2,500美元，使得一根400英兩重的金條價值超過100萬美元。美聯社
金價突破每英兩2,500美元，使得一根400英兩重的金條價值超過100萬美元。美聯社

有史以來第一次，一根金條的價值突破100萬美元（約台幣3,200萬元）。黃金市場上周五達到這個里程碑，當時黃金現貨價突破每盎司（英兩）2,500美元，創歷史新高。一根金條通常重約400盎司，所以要價超過100萬美元。

當然每根金條的重量可能不一樣。根據倫敦金銀市場協會，在全球貴金屬交易中心的倫敦，金條通常重約400金衡盎司，但純金含量可以在350至430盎司之間。此外也有專供個人購買、總價較低的小型黃金條塊，例如好市多（Costco）官網標示售有37.5克（約1.32盎司）或187.5克（約6.61盎司）的小金條。

彭博根據諮詢公司Metals Focus的數據計算得出，今年上半年各國央行淨買入黃金達到483.3噸，相當於近40,000根金條。這是支持金價今年來強勁上漲的因素之一，此外對聯準會放鬆貨幣政策的預期也在提振金價。

貨幣政策 金價 黃金

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