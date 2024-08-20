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台積電ADR漲0.5% 追隨費半上漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電ADR周一上漲0.5%，收在175.45美元，較台北交易溢價15.5%。（路透）
台積電ADR周一上漲0.5%，收在175.45美元，較台北交易溢價15.5%。（路透）

台積電ADR周一上漲0.5%，收在175.45美元，較台北交易溢價15.5%。

美國股市周一延續漲勢，投資人關注民主黨全國代表大會和聯準會（Fed）主席鮑爾周五在傑克森洞經濟研討年會的談話，以便掌握接下來的降息動向。

美國股市延續漲勢，標普500指數和納斯達克綜合指數均連續八個交易日走高。標普500指數上漲54點，漲幅1%，報5,608.25點；那斯達克綜合指數上漲245.05點，漲幅1.4%，報17,876.77點。道瓊工業指數上漲236.77點，漲幅0.6%，至40,896.53點，連續五個交易日上漲。

在超微（AMD）和輝達（NVIDIA）領軍下，費城半導體指數大漲1.9%。超微和輝達各漲4.5%和4.4%。超微同意斥資近50億美元收購雲端運算和人工智慧資料中心設備設計公司ZT Systems。輝達已連續六個交易日上漲。

台灣加權股價指數昨天上漲60.30點收在22,409.63點。台積電（2330）上漲0.4%收在973元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 161.86 +1.61 154.00 5.10

中華電 CHT 123.72 +1.36 123.50 0.18

台積電 TSM 1,123.55 +0.52 973.00 15.47

聯電 UMC 56.93 +2.18 56.70 1.66

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

ADR 台積電 指數 美國

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