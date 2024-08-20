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日圓歷史性頹勢告終 東方匯理看好兌美元匯價可再升值4.5%至140

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
東方匯理看好日圓兌美元可升至140。路透
東方匯理看好日圓兌美元可升至140。路透

歐洲最大資產管理公司東方匯理（Amundi）預計，日圓走出歷史性疲態，有望重返2023年7月觸及的匯價，較現今水準再升值4.5%。

東方匯理日本事業的投資長Shinichiro Arie說，隨著日本和美國利差縮小，未來12個月日圓兌美元可能達到140。他說：「從現在起我們不認為日圓會走弱。」

Arie表示，美國潛在降息周期的啟動為建立日圓多頭頭寸提供了機會。他還預測日本央行今年可能再升息一次。但他建議，鑒於日圓的波動性最好不要立即大量建倉。

日圓兌美元周一一度上漲1.7%至145.19，隨後回吐部分漲幅。東京時間周二上午6時46分，日圓兌美元匯價的變動不大，報146.58。

東方匯理的預測正值日圓套利交易爆倉後、避險基金2021年來對日圓首次看多。商品期貨交易委員會（CFTC）截至8月13日當周的數據顯示，為日圓上漲布局的投機性交易成了淨多數。而這些投資人在不久前的7月初還負面情緒爆棚。

日圓匯率 日本央行

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