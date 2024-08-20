輝達續帶領美股連八日走高 市場料鮑爾將確認9月降息

美國股市周一延續漲勢，投資人關注民主黨全國代表大會和聯準會（Fed）主席鮑爾周五在傑克森洞經濟研討年會的談話，以便掌握接下來的降息動向。

美國股市延續漲勢，標普500指數和納斯達克綜合指數均連續八個交易日走高。標普500指數上漲54點，漲幅1%，報5,608.25點；那斯達克綜合指數上漲245.05點，漲幅1.4%，報17,876.77點。道瓊工業指數上漲236.77點，漲幅0.6%，至40,896.53點，連續五個交易日上漲。

在超微（AMD）和輝達（NVIDIA）領軍下，費城半導體指數大漲1.9%。超微和輝達各漲4.5%和4.4%。台積電ADR漲0.5%。超微同意斥資近50億美元收購雲端運算和人工智慧資料中心設備設計公司ZT Systems。輝達已連續六個交易日上漲。

標普500指數這一波己上漲7.9%，創下2022年3月以來的最大八個交易日漲幅，今年以來上漲18%。距離7月創下的歷史新高僅相差1%。

美國公債殖利率小幅走低。據Tradeweb的數據，美國10年期公債殖利率收於3.868%，低於上周五的3.891%。

自8月初拋售期間交易飆升以來，股票交易量一直呈下降趨勢，交易員不願在Fed傑克森洞年會前大手筆押注。周一各交易所股票成交量為100億股，較一個月均值低14%。

高盛全球市場董事總經理 Scott Rubner表示，「勞工節前做空股票的門檻很高」。

投資人期待鮑爾周五確認Fed將在9月開始降息，同時鑒於Fed面臨著通膨和就業的雙重風險，後續發展以及未來幾個月進一步降息的步伐存在著更多不確定性。

美國銀行Ohsung Kwon策略師表示，Fed不太可能比市場還要鴿派，但只要經濟成長「過得去」，股市就能夠承受一個不那麼鴿派的Fed。「股市只需要確認成長將得到支撐，」Kwon表示，「雖然我們認為風險偏上行，但我們不認為傑克森洞年會將像過去那樣刺激股市大規模波動」。

摩根士丹利Michael Wilson領銜的策略師表示，在定於9月首周發布8月就業報告前，股市走勢或將由每週總經經濟數據的節奏主導。「對市場的真正考驗將是8月就業報告，」他們寫道，「扭轉7月疲軟局面的強勁就業報告將讓人相信成長風險目前已經消退。如果又是一份疲弱的報告，可能會導致對經濟成長的疑慮重現」。

路透調查顯示，略多於半數的受訪經濟學家認為，Fed將在今年底前實施三次25個基點的降息，隨著通膨減弱，經濟很可能免於衰退。

在芝加哥舉行的美國民主黨全國代表大會於周一開幕，這可能會加劇由於夏末交易清淡而已經放大的市場波動。

雅詩蘭黛(Estee Lauder)股價下跌2.2%，這家美妝產品公司預料年度銷售額下降。