亞幣強升 攀今年來新高

亞洲主要貨幣對美元19日全面上揚，衡量亞幣走勢的指數也升至今年元月以來最高。分析師認為，美國經濟衰退疑慮減弱、市場押注聯準會（Fed）下個月降息導致美元不振，加上市場對亞洲地區本身整體條件改善也有信心，都帶動亞幣走揚。

彭博亞元指數19日一度大漲0.7%、達92.3827，是1月以來最高。截至台灣晚間19日晚間9時30分的報價以泰銖大漲1.67%最強，主因泰國國內政局緩和；其次是馬幣大漲1.1%，反映經濟成長前景更樂觀；韓元以及菲律賓披索升幅也都超過1%。

日圓兌美元19日盤中一度強升1.65%，報145.19日圓。

華僑銀行外匯策略師Christopher Wong說：「感覺現處於經濟適中的情境，美國經濟衰退的疑慮消退，亞洲地區經濟成長也保持適度動能。在已開發市場央行大多數偏於寬鬆的情況下，亞洲（不包括日本）貨幣還有回升的空間。」

高盛集團經濟學家周末將未來一年美國經濟衰退的機率從25%下修至20%。