快訊

布林肯：以色列已同意停火方案 就等哈瑪斯點頭

今慎防局部大雷雨 「雲雀」北上不侵台…往朝鮮半島前進

亞幣強升 攀今年來新高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
亞洲主要貨幣對美元19日全面上揚，衡量亞幣走勢的指數也升至今年元月以來最高。 聯合報系資料照
亞洲主要貨幣對美元19日全面上揚，衡量亞幣走勢的指數也升至今年元月以來最高。 聯合報系資料照

亞洲主要貨幣對美元19日全面上揚，衡量亞幣走勢的指數也升至今年元月以來最高。分析師認為，美國經濟衰退疑慮減弱、市場押注聯準會（Fed）下個月降息導致美元不振，加上市場對亞洲地區本身整體條件改善也有信心，都帶動亞幣走揚。

彭博亞元指數19日一度大漲0.7%、達92.3827，是1月以來最高。截至台灣晚間19日晚間9時30分的報價以泰銖大漲1.67%最強，主因泰國國內政局緩和；其次是馬幣大漲1.1%，反映經濟成長前景更樂觀；韓元以及菲律賓披索升幅也都超過1%。

日圓兌美元19日盤中一度強升1.65%，報145.19日圓。

華僑銀行外匯策略師Christopher Wong說：「感覺現處於經濟適中的情境，美國經濟衰退的疑慮消退，亞洲地區經濟成長也保持適度動能。在已開發市場央行大多數偏於寬鬆的情況下，亞洲（不包括日本）貨幣還有回升的空間。」

高盛集團經濟學家周末將未來一年美國經濟衰退的機率從25%下修至20%。

日圓 美國經濟 高盛

延伸閱讀

賀錦麗人氣衝高 民調曝近半美國成人有好感

投資人聚焦央行首長年會鮑爾演說 亞股漲多跌少

親以VS挺巴！以哈戰成美國民主黨全代會最大變數 預計4萬人到場示威

景順：幾乎可以肯定聯準會將於9月降息1碼

相關新聞

反彈欲罷不能…史指那指連升8日 今年來最長

投資人為本周備受關注的聯準會研討會做好準備，股市在反彈基礎上繼續上漲。

亞幣強升 攀今年來新高

亞洲主要貨幣對美元19日全面上揚，衡量亞幣走勢的指數也升至今年元月以來最高。分析師認為，美國經濟衰退疑慮減弱、市場押注聯...

韓出口成長率 落後台、陸

過去十年，南韓出口成長率明顯落後台灣和中國大陸，凸顯東亞地區的出口貿易板塊，正逐漸挪移。

外資想併日本小7營運商

全球最大連鎖便利商店7-Eleven的日本營運商Seven&i控股，收到來自經營超商品牌Circle K的加拿大同業Al...

美新創破產 一年激增六成

替未上市公司提供服務的Carta表示，資金斷炊使得美國新創公司過去一年來的破產案激增六成，可能會波及更廣泛的經濟，但人工...

好市多加入取締共用會員卡行列 為貪小便宜時代劃下句點

繼Netflix之後，迪士尼（Disney）與好市多（Costco）也加入了取締密碼分享與共用會員資格的行列，隨著愈來愈多公司對用於監管訂閱的技術進行微調，這類爽吃「免費午餐」的日子已經結束了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。