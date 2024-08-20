美新創破產 一年激增六成

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

替未上市公司提供服務的Carta表示，資金斷炊使得美國新創公司過去一年來的破產案激增六成，可能會波及更廣泛的經濟，但人工智慧（AI）業者仍逆勢吸金。

英國金融時報報導，由於創辦人燒光在2021~2022年科技熱潮時募得的現金，新創公司過去一年來倒閉案跳增60%。Carta受創投支援的客戶中，第1季有254家破產，較2019年開始追蹤以來高出六倍以上。

金融科技商Tally是最新倒下的業者。這家提供信用管理工具的公司成立九年，在2022年募資時估值達到8.55億美元，並從大型創投如安霍創投（Andreessen Horowitz）和凱鵬華盈（Kleiner Perkins），募得超過1.7億美元。但創辦人布朗上周在領英網站發文說，該公司「無法取得繼續運作所需的資金」。

與此同時，資金壓倒性地湧入AI新創公司。Kruze顧問公司的客戶今年募到20億美元，其中四分之三流向AI業者，儘管AI公司占不到Kruze客戶的四分之一。

美國2022年升息後，新創公司進入痛苦的調整期，倒閉頻傳。挹注草創公司的創投投資銳減，而去年矽谷銀行倒閉後，創投債務（venture debts）也減少，讓許多業者陷入困境。

摩根士丹利分析師在報告中表示，創辦人面臨募資潮後的後遺症，破產大增是因「2021~2022年有數量超乎尋常的公司，募到超乎尋常的大額資金」。鑒於創投支持的業者在美國聘僱400萬人，倘若倒閉潮未能減緩，將對經濟帶來外溢風險。

Carta主管沃克說，能在距離上輪融資兩年內，再次籌得資金的公司家數驟減。

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