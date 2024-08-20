外資想併日本小7營運商

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
7-Eleven的日本營運商Seven&i控股，收到來自加拿大同業的併購提案。 （路透）
7-Eleven的日本營運商Seven&i控股，收到來自加拿大同業的併購提案。 （路透）

全球最大連鎖便利商店7-Eleven的日本營運商Seven&i控股，收到來自經營超商品牌Circle K的加拿大同業Alimentation Couche-Tard的併購提案，這將是由外資主導、嘗試併購日本企業的歷來最大行動，帶動Seven&i的19日股價大漲23%，市值達約5.6兆日圓（390億美元）。

英國金融時報報導，Seven&i在聲明中表示，已成立由非執行董事組成的特別委員會，審核這個Couche-Tard收購所有在外流通股權的提案。這將是首次有企業充分利用日本政府最近的併購指引更動，對日企發動併購，這些更動已讓日企高層更難忽視不請自來和不想要的提案。

知情人士表示，Couche-Tard已看上Seven&i多年，過去兩年也和這家日本公司進行過一次性接觸，嘗試開啟友善的交易討論。銀行界消息人士說，Couche-Tard的提案也可能吸引其他廠商參與競標，包括長期覬覦7-Eleven美國門市網路的私募基金。

Couche-Tard以同名品牌和Circle K等品牌，在全球約30國擁有約17,000家門市，在多倫多證交所掛牌的股票市值大約800億加幣（585億美元），截至4月止的去年度營收為692億美元，與Seven&i規模相當；Seven&i截至2月止的去年度營收約為11兆日圓（751億美元）。兩公司合併後可望創造出以便利商店為核心事業的全球最大零售集團之一。

Seven&i在20個國家和地區擁有85,000家門市，並計劃在2030年前擴大到在30個國家和地區擁有100,000家門市。

不過，若真的達成併購協議，可能面臨到龐大的競爭監管阻礙。在Seven&i於2021年收購美國加油站集團Speedway後，該公司在美、加擁有超過13,000家門市，Couche-Tard則有近9,000家。Seven&i的維權股東ValueAct已要求該公司分拆7-Eleven連鎖事業。

品牌 日本 美國

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