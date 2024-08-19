美股攻勢早盤稍事喘息...那斯達克平盤波動 台積電ADR跌0.5%

美股三大指數上周攻勢凌厲，19日早盤稍事喘息，標普500指數小漲0.1%，那斯達克指數平盤浮動。

道瓊工業指數早盤漲0.3%、費城半導體指數跌0.5%、台積電ADR跌0.5%、輝達逆勢漲0.2%。

在歷經前一段期間的動盪後，美股上周表現優異，標普500指數周線漲3.9%，寫2023年最大周線漲幅，那斯達克指數和道瓊工業指數一周來也分別上漲5.2%與2.9%。

在8月初，令人失望的經濟數據掀起衰退疑慮，強化對聯準會（Fed）太慢降息的擔憂，在8月5日引爆全球股災，標普500指數當日的跌幅為2022年來最深。

然而，後續的數據緩解了市場恐慌，升高美國經濟軟著陸的預期。投資人從零售銷售、初領失業救濟金人數等數據、以及沃爾瑪的強勁財報獲得慰藉。

此外，美國7月通膨年升率也放緩到2.9%，為三年來最低。

瑞銀私人財富管理執行董事馬可斯表示，市場已幾乎徹底從月初過了頭的衰退擔憂恢復，但「我們預期到年底前波動性將居高不下」。

如今市場聚焦於Fed主席鮑爾23日在傑克森洞央行年會的演說，在這之前，市場將關注定21日公布的Fed前次會議紀錄，以找尋降息的蛛絲馬跡。

個股消息方面，通用汽車（GM）對軟體暨服務部門展開人事瘦身，將裁撤1,000多名軟體工程師，通用股價早盤漲0.3%。