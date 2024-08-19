彭博：通用汽車全球裁員逾1,000人
彭博資訊和道瓊社報導，知情人士表示，通用汽車（GM）對軟體暨服務部門展開人事瘦身，將裁撤1,000多名軟體工程師。
據透露，遭裁汰員工有600多人為密西根州的員工。通用兩個月前才指派前蘋果高層理查森（David Richardson）和塞提諾克（Baris Cetinok），領導數位部門，旗下業務包括聯網汽車、車用資訊娛樂系統、先進駕駛輔助系統等。
傳統車廠想研發能像智慧機一樣升級的車輛，GM近年來為此大舉招募軟體和其他科技領域員工。組織精實的消息顯示，該公司雇用潮出現部分反轉。
通用汽車聲明稿寫道：「打造通用汽車的未來之際，必須簡化以追求速度和卓越，做出大膽選擇，並優先考量能帶來最大影響的投資」。聲明稿中未明確說明裁減人數。
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