AMD以近50億美元買下這家公司 挑戰Nvidia主導地位

晶片製造商超微（AMD）19日同意以近50億美元收購雲端運算和人工智慧（AI）資料中心設備設計商ZT Systems公司，以強化在AI運算方面的實力，挑戰輝達（Nvidia）的主導地位。

超微以價值49億美元的現金及股票買下ZT後，可提供更廣泛的晶片、軟體和系統設計，給微軟和臉書母公司Meta Platforms等大型資料中心客戶。這也是繼2022年以全股票收購賽靈思（Xilinx）及2006年以54億美元收購ATI Technologies之後，超微的最大一筆交易。在完成收購時賽靈思的價值接近500億美元。

超微表示，預計明年上半年完成這樁交易，但需獲監管機關批准，ZT執行長法蘭克．張（ Frank Zhang）將在收購後繼續留任。他在聲明中說，加入超微將有助於ZT「在設計定義運算未來的AI基礎設施方面扮演更重大的角色」。

ZT Systems成立於1994年，總部設在紐澤西州錫考克斯（Secaucus），並未公開上市。該公司主攻設計和製造伺服器、伺服器機櫃和其他基礎設施，這些設備可容納和聯結巨型資料中心的晶片，為ChatGPT等AI系統提供動力。

超微執行長蘇姿丰受訪時表示，ZT的年銷售額超過100億美元，幾乎是超微去年申報227億美元營收的一半。不過，超微計劃在完成收購後出售ZT的製造業務，並保留其系統設計業務。

蘇姿丰表示，ZT對超微的主要價值，在於為客戶提供更多實作協助，幫助客戶建立大型資料中心，並用資料中心的晶片群訓練AI系統。

華爾街日報指出，這樁交易可能強化超微對抗輝達的競爭地位，輝達近年來也積極增加其資料中心產品。例如，在2020年斥資近70億美元買下了網路公司Mellanox，引進了超級運算等級的資料傳輸能力，協助該公司在這股AI熱潮中維持優勢。