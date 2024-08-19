快訊

東和鋼鐵榮譽董事長 「鋼界大老」侯貞雄辭世享壽86歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

又一位聯準會官員表態 「現在討論9月降息很合適」

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國德州沃思堡的美國鑄印局印鈔廠2022年12月印出新的美元鈔票。美聯社
美國德州沃思堡的美國鑄印局印鈔廠2022年12月印出新的美元鈔票。美聯社

全球主要央行總裁本周即將舉行年會之際，聯準會（Fed）舊金山聯邦準備銀行總裁戴利稍早表態，Fed該開始考慮降息，但要漸進而為。如今又有一名官員表態傾向降息。美國明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）19日對華爾街日報說，現在討論9月降息的可能性適當。他還說，促使他這麼想的原因是美國失業率上升。

卡斯哈里說：「風險平衡已改變，因此討論9月降息的可能性是合適的。」 

負責Fed利率決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）訂於9月17日至18日舉行。

卡斯哈里解釋，相關議題談論的方向已轉變，因為「通貨膨脹問題已有進展，且勞動市場已顯示令人擔憂的跡象」。他說：「如果不是看到勞動市場走勢疲軟的證據，如果失業率仍維持在3.7%至3.8%，我認為我們甚至根本不會討論，『嘿，現在該降息了嗎？』」

美國7月非農業就業數據顯示，失業率上升至4.3%，是近三年來最高。這同時觸發備受矚目的衰退指標「薩姆規則」，即失業率三個月移動均值若比之前12個月的低點躍升至少0.5個百分點，顯示經濟已陷入衰退。

Fed 失業 美國

延伸閱讀

美國聯準會降息訊號明確亞幣齊揚 新台幣匯率迎來絕地大反攻

樂觀看待軟著陸 未來降息力度擴大 加碼債券

景順：幾乎可以肯定聯準會將於9月降息1碼

美降息時機線索 傑克森洞年會能透露多少？

相關新聞

又一位聯準會官員表態 「現在討論9月降息很合適」

全球主要央行總裁本周即將舉行年會之際，聯準會（Fed）舊金山聯邦準備銀行總裁戴利稍早表態，Fed該開始考慮降息，但要漸進...

加密貨幣本月獨憔悴 未跟上股市回升行情

在全球股市擺脫美國經濟疑慮、回升到接近紀錄新高價位之際，比特幣與整體加密貨幣市場8月來卻依然挫跌。

美股13F報告／Q2仍有基金大買科技股 是否被割韭菜還難很說

從美國證券與交易委員會（SEC）14日按13F規定最後期限所揭露的第2季持股來看，基金布局科技股呈現對做之勢，不少基金趁那斯達克綜合指數連漲三季獲利了結，但仍不乏基金繼續加碼甚至首度敲進科技股。

巴菲特抄底？波克夏新敲進的這檔股票今年狂跌32% 有何價值魅力？

「股神」巴菲特的波克夏公司上季狠心大賣772億美元的股票，相較下，買進金額只有少少的16億美元，其中新敲進的兩檔股票，一檔是零售美妝連鎖業者Ulta Beauty，另一檔則是航太公司Heico。

不滿足於讓ChatGPT做實習生 對沖基金希望聊天機器人能當分析師

Chris Pulman以前要花兩天時間才能準備好央行會議前瞻，現在這位Balyasny Asset Management的首席經濟學家只需30分鐘就能搞定。

投資人聚焦央行首長年會鮑爾演說 亞股漲多跌少

繼上週的強勁表現後，亞洲股市今天多收漲，投資人目光鎖定全球央行首長年會，美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。