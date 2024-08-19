又一位聯準會官員表態 「現在討論9月降息很合適」

全球主要央行總裁本周即將舉行年會之際，聯準會（Fed）舊金山聯邦準備銀行總裁戴利稍早表態，Fed該開始考慮降息，但要漸進而為。如今又有一名官員表態傾向降息。美國明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）19日對華爾街日報說，現在討論9月降息的可能性適當。他還說，促使他這麼想的原因是美國失業率上升。

卡斯哈里說：「風險平衡已改變，因此討論9月降息的可能性是合適的。」

負責Fed利率決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）訂於9月17日至18日舉行。

卡斯哈里解釋，相關議題談論的方向已轉變，因為「通貨膨脹問題已有進展，且勞動市場已顯示令人擔憂的跡象」。他說：「如果不是看到勞動市場走勢疲軟的證據，如果失業率仍維持在3.7%至3.8%，我認為我們甚至根本不會討論，『嘿，現在該降息了嗎？』」

美國7月非農業就業數據顯示，失業率上升至4.3%，是近三年來最高。這同時觸發備受矚目的衰退指標「薩姆規則」，即失業率三個月移動均值若比之前12個月的低點躍升至少0.5個百分點，顯示經濟已陷入衰退。