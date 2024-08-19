加密貨幣本月獨憔悴 未跟上股市回升行情

在全球股市擺脫美國經濟疑慮、回升到接近紀錄新高價位之際，比特幣與整體加密貨幣市場8月來卻依然挫跌。

彭博資訊報導，比特幣這個最大數位資產本月來累計重挫約9%，表現不及MSCI世界指數的上漲近1%，以及刷新歷史新高價的黃金。同期彭博全球債券指數也上漲近2%。

分析師示警，美國政府處置所沒收比特幣造成的風險，是數位資產面臨的挑戰之一，美國政府據信握有約120億美元的加密幣。根據Arkham Intelligence的分析，區塊鏈數據顯示，美國上周將沒收的6億美元比特幣轉入交易所Coinbase Global營運的一個錢包。

投資比特幣相關企業的Lightning Venture創投合夥人庫拉爾說，美國政府可能出售比特幣，引發這種暫時性的價格下跌壓力，「我們預計這一缺口將很快填補」。

衡量前百大數位資產的指數，在8月5日當天寫下2022年9月來最大跌幅，當日也是全球股災的引爆日，受累於美國經濟成長疑慮、及日圓套利交易的平倉潮損害風險胃口。

在此之後，隨著經濟數據令人鬆一口氣，對美國經濟的預期已回穩，MSCI世界指數也回升到距7月紀錄高點僅差1.5%的水準。相較下，市場對加密幣布局的胃口正在消退，例如比特幣永續期貨的資金利率的負向程度是2022年來最深，象徵短線交易者熱情減退。

根據CoinDesk報價，比特幣19日盤中重挫3.2%報58,009美元。