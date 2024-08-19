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投資人聚焦央行首長年會鮑爾演說 亞股漲多跌少

中央社／ 香港19日綜合外電報導
圖為亞股示意圖。法新社
圖為亞股示意圖。法新社

繼上週的強勁表現後，亞洲股市今天多收漲，投資人目光鎖定全球央行首長年會，美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）將在年會中發表主要演說。

鮑爾在懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會上發表的演說，將受到外界檢視。市場期待鮑爾示意聯準會在下月決策會議上將宣布降息。

ACY證券（ACY Securities）匯率分析師桑托斯（Luca Santos）指出，「投資人和分析師一樣都密切關注聯準會官員關於美國未來利率方向的任何訊號。」

「越來越多臆測鮑爾或許會暗示可能最早9月初降息。但降息幅度還在未定之天。」

「小幅調降25個基點似乎可能，若要調降50個基點則必須看到更強力的證據，顯示美國就業市場疲弱。」

隨著投資人越來越有信心聯準會將降息，且美國經濟可望躲過衰退，華爾街3大指數16日都收漲，重返8月5日股災前的歷史高點附近。

亞洲多數股市今天延續美股漲勢。香港、上海、雪梨、台北、馬尼拉股市都收漲。日本、首爾和威靈頓股市則收跌。

美國 聯準會 鮑爾

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