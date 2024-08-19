AI害你消費過度 低欲消費浪潮興起

家中堆滿還沒開封的產品，看到網紅推薦又忍不住再下單，過度消費成問題！專家指出，現在社群媒體充滿廣告，演算法更懂推薦商品，加上「先買後付」的新支付模式，使得民眾容易過度消費。目前另一股「低欲消費」的浪潮興起，特別提倡節儉與環保。

先買後付引購物欲

《CNN》報導，根據數位行銷平台「Dynamic Yield 」的數據，美國消費者每筆交易的數量與金額都創下過去12個月以來的新高，甚至超過去年12月的購物旺季。儘管美國經濟面臨下行風險，但消費者支出卻強勢成長。

專家分析指出，購物成長的一大原因就是「先買後付」的新興付款模式興起，使得民眾就算缺乏現金，也不是購物的阻礙。格羅斯特郡大學行銷學教授沃德指出，這種短期融資的模式可能放大衝動性購物的行為。

AI很懂推薦

同時，隨著社群平台的發展，各式各樣的網紅興起，例如推薦美食、美妝教學或旅遊紀錄等不同內容，但內容創作者也正打入零售領域，開始推銷產品。如抖音於2023年就推出自己的購物平台「TikTok Shop」，目前在美國已擁有超過 50 萬名賣家。

瑞典隆德大學零售研究中心研究員萊納指出，跟實體零售商相比，線上零售最強大的工具就是數據處理與演算法，使得網站能夠根據個人狀況推薦不同產品，再加上人工智慧興起，個人化的購物推薦更變得更加精準。

低欲消費浪潮興起

《TheConversation》報導，面對過度消費狀況，新興的「低欲消費」（Underconsumption core）趨勢興起，推崇節儉與購買必要用品，這種趨勢不僅對抗過度消費，更強調環保的重要性。

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