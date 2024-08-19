生3子領287萬元 給超慷慨育兒補助的匈牙利為何不見嬰兒潮？

匈牙利總理歐班（Viktor Orban）領導的政府將國內生產毛額（GDP）的5%用來提高生育率，但人口增長已趨於平穩，顯示超慷慨育兒補助無助於刺激形成嬰兒潮。

英國金融時報報導，33歲的沙莉與她的丈夫育有三個孩子，他們從政府那裡獲得超過8萬歐元（約台幣287萬元）的補助和貸款：其中約有6,000歐元補助購置一輛足以將全家五口載出門的廂型車； 一筆2,5000歐元的貸款是生二胎時撥下的，生第三胎能減免還款金額，如果生第四胎則可全額減免；還有50,000歐元可用來蓋新屋。

右翼民粹政黨執政使匈牙利成為全球補貼生育最慷慨的國家之一，支出總額超過GDP的5%，是國防支出的兩倍多。隨子女人數增加，母親可以減免繳納個人所得稅，四個以上就完全不必繳，還能獲得其他津貼。

但這些生育獎勵措施對匈牙利出生率的影響有限。6月，在這個人口1,000萬的國家，出生嬰兒數僅6,000，創下紀錄新低，大概是前一代匈牙利人的一半。

根據研究，生育獎勵沒能明顯見效的原因是，這些措施未針對在財務上陷入困境的人。人口統計學家說，補貼加劇了貧富差距，儘管這可能是副作用而不是原意。還有許多女性質疑獎勵措施的效率和公平性。

有三個小孩的美髮師艾格尼絲說，她的工作收入不足以滿足除了基本必需品之外的任何事，無論是什麼樣的激勵措施，她都不可能生四胎，「稅收減免和廉價貸款只有那些賺到足夠穩定收入的人才享受得到好處。我是創業的人，我繳的是營業稅，不是所得稅」。她還抱怨，「我賺的錢不夠蓋房子，補貼貸款對我沒好處。我從未擁有新車，可能永遠不會有」。