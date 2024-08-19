日便利店Seven & I傳接到加拿大同業併購之議 股價飆漲

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經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
就7&I市值而論，身價勢必得在5兆日圓（約342億美元）以上。路透
就7&I市值而論，身價勢必得在5兆日圓（約342億美元）以上。路透

彭博引述日媒報導，7&I控股公司收到加拿大便利商店營運商Alimentation Couche-Tard 的收購之議。受此消息激勵，7&I控股今天股價飆漲11%。

報導說，這家日本零售業者的董事會已成立一個獨立委員會來評估此議，就7&I市值而論，出價勢必至少得在5兆日圓（約342億美元）以上。

去年以來，7&I一直和ValueAct Capital Management 陷於爭議，這家維權基金對 7&I 經營走向頗有微詞。7&I雖擋下要求罷免執行長井阪隆一的要求，仍採取改造措施並啟動庫藏股。Couche-Tard 市值約在800億加幣（585億美元），在全球以自有品牌以及Circle K和Ingo經營便利商店。

便利商店的概念源自美國，但日本零售商伊藤洋華堂將其發揚光大，2005年反而收購了美國的7-Eleven，並將自己公司溶入品牌。如今，7&I已成為擁有85,000家便利商店、加油站和零售店的龐大零售帝國。

便利商店 日本 美國

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