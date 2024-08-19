新加坡政策轉彎 將提供失業補助！最高月領近15萬元 最長6個月

新加坡政策轉彎，宣布將為國民提供失業補助、住房與職訓津貼，以及強制性產假等新福利。

星國總理黃循財在國慶遊行演講時表示，新加坡將為非自願失業勞工提供最高6,000星元（約台幣148,620元）、為期六個月的臨時失業救濟，一改長期以來不願意提供失業補助的態度。

人力部將在 「適當時間 」宣布新計畫生效時間。根據人力部，符合資格的個人必須積極尋找新工作，並達到每月活動的積分目標，以領取補助。

此舉標示新加坡政策的一大轉變。當局長期以來一直拒絕福利國家的構想，擔心此類計畫鼓勵國民選擇領取福利而非工作。星國第2季失業率約2.7%。

黃循財說：「我們看到其他國家中產階級落後時會發生什麼事。中產階級維持不住，社會開始分崩離析。」

他也提出每月高達3,000星元的職訓津貼、為低收入戶提供更多公共住房補助，以及自2025年4月開始會有強制性產假。

新加坡管理大學法律系教授Eugene Tan說，黃循財的潛台詞是「這是個人人都能茁壯成長的社會」，這是在維護人民行動黨政府的聲譽。新加坡明年11月將舉行大選，對人民行動黨形成一大考驗。

策略性商業顧問公司BowerGroupAsia的董事總經理Nydia Ngiow表示：「對於黃循財來說，重要的是確保民眾覺得他們關心的問題獲得解決，他們可以信任黃循財和他的團隊，在此艱難時刻有最好的施政。」

黃循財並簡短提及該區面臨的地緣政治問題，重申中美日益激化的競爭可能影響到東南亞國家。他說，「我們正在高度不確定性的環境下書寫下新加坡的新篇章」，無論美國11月大選結果如何，「很明顯，美國對中國大陸的態度正日益強硬」。