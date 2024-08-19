泰銖馬元領漲 亞幣全面勁升回到3月水準

亞洲貨幣周一升至3月來最高水準，美國經濟衰退的疑慮減弱、市場押注聯準會（Fed）下個月降息，對亞洲地區本身整體條件改善也有信心。

彭博亞洲美元指數周一上漲0.5%，達到3月來最高水準。馬元表現最佳，反映對經濟成長前景更為樂觀；泰銖則因國內政局緩和而走升。

華僑銀行外匯策略師Christopher Wong說：「感覺現處於經濟適中的情境，美國經濟衰退的疑慮消退，亞洲地區經濟成長也保持適度動能。在已開發市場央行大多數偏於寬鬆的情況下，亞洲（不包括日本）貨幣還有回升的空間。」

泰銖勁升1.7%至34.42兌1美元，達到1月來最高價位，泰國前總理塔信的么女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）上周五贏得國會足夠票數，將成為泰國下一任總理，有助於平息先前因前任總理因違反道德規範遭憲法法院罷黜後執政陷於真空的疑慮。

馬元勁升1.3%至4.3750兌1美元，達到2023年2月來的最高人買位。馬來西亞上周五公布第2季國內生產毛額（GDP）成長高於預期，且外資買進馬來西亞股市創6月來最高。

韓元也走升1%至1,338.20，達到3月來最高價位，新台幣也升值0.7%。