市場看待通膨太過樂觀了？部分基金經理認為有必要買保險

儘管債券交易員愈來愈相信通膨終於得到控制，但有一群投資人正悄悄建立防護措施，以免物價再度飆升。

這些基金經理正在累積部位，以便遇通膨衝擊時能保護固定收益產品的回報。華爾街策略師也建議，趁未來通膨的預測下降，以低價買進對沖通膨的資產以建立保障。

這並不是共識交易。畢竟有日益增加的數據表明，物價壓力正在減輕，經濟衰退取代通膨成為主要憂慮，降息已成定局。這使得基準的債券殖利率大幅走低，但有人認為也許降太低了。

摩根大通資產管理公司多元資產策略主管John Bilton表示：「我們認為對經濟衰退的恐懼過度了，以目前殖利率水準來看，通膨的風險可能被低估。」Bilton對存續期間或利率風險維持「大致中性」的態度，因為「還有幾種力量可能推高通膨」。

儘管物價增長已從疫情期的高點大幅回落，但回落的道路崎嶇不平，而且某些類別的通膨被證明了很頑強。從7月強勁的零售業銷售來看，美國經濟仍具韌性，然而中美貿易緊張、航運中斷、公共支出龐大、中東局勢動盪等的一連串威脅，都增加通膨風險。

因此有投資人想買保險。

負責法國資產管理公司Carmignac價值56億歐元（62 億美元）固定收益投資組合的Marie-Anne Allier認為，市場對通膨前景過於樂觀，她說：「如果通膨證實更具黏性或再度走高，而你有存續期的風險，這可能摧毀你的投資組合。」她利用與歐盟和美國通膨掛鉤的3年期和5年期衍生工具，以及與西班牙通膨掛鉤3年期債券進行避險。

全球央行總裁也強調要提高警覺，即使他們的注意力已經轉移到成長風險，並發出降息訊號。投資人將關注本周在美國懷俄明州傑克遜洞舉行的央行年會，美國聯準會主席鮑爾等人的講話，尋找利率走向的線索。

施羅德投資管理公司投資組合經理Neil Sutherland表示，「過去兩、三年，央行把重點都放在通膨上，現在轉向更專注勞動市場。並不是說抗通膨之戰已經結束，但他們在那方面做得相當不錯了」。

钽許多投資人仍認為通膨指標降太多。以美國的5年期盈虧平衡通膨率（美國同天期公債與抗通膨債券之間的殖利率差）為例，最近幾周因衰退疑慮升溫而大幅下滑，目前交易價格約2%，為 2021年以來首見。

如果共和黨總統候選人川普在美國大選中獲勝，他的競選政見是減稅、提高關稅和打擊移民，而這些都可能導致通膨。

Royal London資產管理公司的基金經理Gareth Hill一直透過5年期盈虧平衡通膨率（基本上是押注5年期抗通膨債券的表現會優於五年期名目債券）為其投資組合避險。撇開選舉不談，Hill覺得這樣做仍有價值，因為「抗通膨戰的最後一里路最為艱難」。

美國以外許多已開發國家的數據仍證明通膨難以平息。澳洲因通膨率仍維持在3.8%，幾乎排除了未來半年內降息的可能性。歐元區7月通膨率出乎意料加快。巴克萊策略師建議透過短期利率交換交易布局，以防歐元區通膨在未來一年內回升。

投資人也擔心終於走出了數十年通縮的日本。先鋒（Vanguard）的全球利率主管Roger Hallam對日本債券及英國金邊債券均持審慎態度，因英國的核心通膨率為3.3%。