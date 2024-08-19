想創業、找合夥人嗎？AI可能是最佳人選

卡內基美隆大學教授艾米拉提（Sean Ammirati）教創業課程，他注意到今年春季班的研究生從零開始創業的進展，遠快於他開課14年看到的速度，他將之歸功於學期初對學生說的，「把人工智慧（AI）當成你的共同創辦人」。

艾米拉提學生的創業嘗試包括：一個為異地情侶而設的約會應用程式和一個個人化的健身應用程式。他們使用ChatGPT、GitHub Copilot和FlowiseAI等生成式AI工具，幫忙完成行銷、編寫程式、產品開發和吸引早期客戶等等任務。5月課程結束時，吸引到風險投資人蜂擁而來。

艾米拉提說，「這和我2000年代中期的感受很像，當時雲端和行動同時出現」。他相信，生成式AI可能將創新 「提升一個量級」。

ChatGPT之類的生成式AI工具能如何或何時開始對經濟活動產生顯著影響，目前並不明朗。許多企業，尤其是規模較小的企業，仍在摸索如何有效使用。

但部分企業家已經借助生成式AI帶動他們的公司更快且有效率的起步，不僅幫忙編寫複雜程式、理解複雜的法律文件、編寫文案、上社群媒體發文、甚至能夠回答薪酬問題。

這將帶來深遠的影響。新創公司是就業成長與經濟復甦的關鍵，AI協助推動創新也就提高了生產力。

住美國科羅拉多州、原本是急診室醫生的布萊特（Steven Bright）新近創辦了Skittenz，想給黑色滑雪手套套上繽紛的外皮，例如滑雪場的雪道地圖，讓滑雪者更能掌握方向。但他不知道從何下手，他大部分的同事和朋友都是醫生或從事醫學領域工作，沒人能請教。

布萊特轉而求助ChatGPT。先問如何在手套外皮使用特定染料之類的基本問題。後來交付給ChatGPT的複雜任務包括：草擬客戶回饋意見調查、將專利文件翻譯成易理解用語，以及解讀貿易展的法律協議。雖然公司尚未盈利，但萊特特說，ChatGPT讓他能在不需先掏錢付費給律師或其他專家的情況下創辦Skittenz。

關於有多少新創公司正在使用AI，以及這項技術能否幫他們更快走上招聘或獲利之路，目前還沒有什麼數據。部分原因是，經濟學家最近才開始研究創業與生成式AI的交集。但美國國家經濟研究局（NBER）4月發表的一篇工作論文說，年輕企業使用AI的比率較高。

小型企業薪資與福利平台Gusto發現，去年成立的企業約五分之一表示他們在使用生成式AI，以更有效率地執行包括市場調查、合約審查、記帳等工作。Gusto首席經濟學家Liz Wilke認為，這可能改變新創公司的面貌，企業可能更快獲利，也更快擴大規模，而且最終會更穩定一些。

住華盛頓州的史提芬似乎走在此一正軌上。去年夏天，他嘗試開發一款應用程式，請教ChatGPT的基本企業經營知識包括新創公司的股權和薪資（儘管ChatGPT有時不靠譜，讓他養成凡事驗證的習慣）。他與手下工程師還使用GitHub的Copilot協助編寫程式，以更快建立業務。他最近多雇了幾名員工，並且從天使投資人那裡募到70萬美元，目標是在未來幾個月內推出他的應用程式。史提芬說，如果沒用這些工具，很可能走不到這一步。