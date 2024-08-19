美降息時機線索 傑克森洞年會能透露多少？
投資人將密切關注8月22日至24日在傑克森洞舉行全球央行年會，以尋找有關美國降息時間的線索。
8月初公布的美國就業報告遠遜於市場預期 ，引發經濟衰退的疑慮，但隨後的數據，包括通膨降溫和零售銷售強勁的報告，削弱9月大幅降息2碼的預測，緩解投資人對美國經濟硬著陸的擔憂。
金融時報報導，美國銀行美國利率策略主管Mark Cabana表示：「我們認為，美國聯準會可能在傑克森洞年會上發出訊號，假設通膨進展保持不變，那麼下次會議可能降息。」
但他補充表示，降息規模以及未來減產的速度將取決於經濟數據，「因此，聯準會不會關掉必要時有可能更大規模降息的門，但也不會給太多那可能發生的訊號」。
聯準會下次利率決策將於9月18日公布。市場目前預計今年將從23年來最高水準5.25%至5.5%，降息3碼到4碼。
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