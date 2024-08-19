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對通膨降溫有信心 Fed官員戴利支持漸進降息

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
戴利主張降息要「審慎」而為。路透
戴利主張降息要「審慎」而為。路透

全球主要央行總裁本周即將舉行年會之際，聯準會（Fed）舊金山聯邦準備銀行總裁戴利表示，她對美國通膨降溫更有信心，Fed 是該開始考慮降息，但要漸進而為。

戴利告訴英國金融時報，最近的經濟數據讓她對通膨得到控制「更有信心」。她表示，正是考慮調降目前的5.25%至5.5%的聯邦資金利率水準的時候了。但她主張採取「審慎」的方式，形同排除經濟學家憂心全球最大經濟體即將急劇放緩而必需開始大幅降息的疑慮。

戴利在聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有表決權，她認為沒有必要對勞動市場疲弱的現象做出激烈反應，美國經濟並沒有深陷衰退的跡象。她說，美國經濟「並未處於迫切狀態」。

她說：「漸進而為並不代表軟弱、緩慢或落後，而是審慎。」她也說，雖然勞動市場正在放緩，但「並不疲弱」。

投資人押注Fed下個月會開始降息，這將是四年來首度降息。市場預期有約70%的機率會降息1碼（0.25個百分點），少數投資人則預期會降息2碼。

英格蘭銀行、歐洲央行和加拿大銀行均已開始降息，美國因今年初通膨數據偏高而被迫暫緩跟進。

戴利上周四說：「今年第1季過後，通膨便逐漸朝向2%的目標邁進。我們還沒有達標，但顯然讓我對邁向物價穩定更有信心。」

戴利表示，Fed 希望放鬆政策的「限制性」，同時仍保持一定的約束，以「徹底」控制通膨。

美國 通膨

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