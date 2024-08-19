本周開盤前 五件國際事不可不知

美國股市上周五（16日）小漲作收，標普500指數和那斯達克綜合指數連續七個交易日上漲，締造去年11月來表現最佳的一周。經濟數據接連出現驚喜，經濟衰退疑慮一掃而空，美股也得以止住連四周頹勢，上演驚人逆轉。投資人如今目光轉向聯準會（Fed）本周舉行的傑克森洞全球央行年會，以掌握更多利率走向的線索。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

美股創今年最佳單周表現 鮑爾談話將為利率走向定調

美股三大指數上周五均小漲0.2%，標普500指數一周來上漲3.9%，那斯達克綜合指數大漲5.3%，道瓊工業指數上漲2.9%。

輝達（NVIDIA）帶領這波反彈，已連漲五日，周線漲18.9%，費半周線大漲9.8%；台積電（2330）ADR上周五漲0.3%，周線漲4.4%，較台北交易溢價16.3%。

受生產者物價指數（PPI）漲幅低於預期所激勵，美股上周二普遍反彈；接著消費者物價指數也顯示通膨降溫，零售銷售和請領失業救濟金數據優於預期，美股繼續快馬加鞭。

上周五公布的消費者信心指數高於預期，有「美股恐慌指數」之稱的波動率指數降至15以下，遠低於8月初美股崩盤時一度飆上的四年高點65。美國10年期公債殖利率下跌3個基點至3.88%。

國際金價創高 衝破2,500美元 且仍有支撐

國際黃金價格16日收盤首度漲破每英兩2,500美元，達2,508.01美元，創歷史新高，主要受聯準會（Fed）即將降息預期的提振。專家預期，金價未來有直衝2,700美元的潛力。

彭博資訊報導，紐約現貨黃金上周五收盤大漲2.1%至每英兩2,508.01美元，原因是美國新屋開工數據不如預期，強化Fed降息速度更快、幅度更深的展望。利率下降，常會增添不孳息資產黃金的吸引力。

國際現貨金價創下歷史新高，外媒引述消息人士指出，中國人民銀行（大陸央行）向部分本地銀行提供新一批進口黃金額度，預料將會刺激黃金進口量。

長年研究商品行情的凱雷（Carlyle）能源路徑策略長柯里（Jeff Currie）說，在西方國家凍結俄羅斯央行3,000億美元資產後，新興市場央行紛紛買黃金並出售美國公債，而且中國大陸對黃金的需求持續強勁，都支撐金價。

傑克森洞年會登場 鮑爾將為9月降息鋪路

Fed主席鮑爾本周將在傑克森洞全球央行年會發表主題演說，市場高度預期他將藉機宣示，「適當的」降息時機近期就將到來，為9月降息鋪路，但各界最關切的，當屬他是否會暗示9月有可能降息2碼。

今年的傑克森洞年會於22至24日召開，主題是「重新評估貨幣政策傳輸機制的效益」，相關論文早在7月失業率大幅上升之前就已大致完成，可能強調在升息期間經濟表現相當強韌。

各界關注重點將是鮑爾預定美東時間23日上午10時（台灣時間23日晚間10時）發表的演說內容，可能聚焦貨幣政策整體而言運作良好，且目前的利率水準具有約束性。

Fed前副主席杜雷預料，鮑爾將強調Fed在物價穩定與儘可能提高就業的雙重職責，已獲得進展，兩者之間已更接近平衡，因此緊縮政策已不再適當，但鮑爾不會對首次降息的幅度提出任何暗示，因為從現在到9月17至18日決策會議之間，還有更多經濟數據必須納入考慮，包括8月的就業報告。

高盛調降美國經濟衰退風險

高盛經濟學家將美國經濟衰退的風險從25%下調至20%，受到近期零售銷售和就業數據的安撫，並表示如果8月就業數據「相當不錯」，這一風險可能會進一步下降。

經濟活絡的另一個跡象是：美國最繁忙的港口群—加州的洛杉磯和長堤港的進口量僅略低於疫情時期的紀錄。

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