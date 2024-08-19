財星500大企業 逾半視AI為風險

針對企業申報文件的最新調查顯示，超過半數的財星（Fortune）五百大企業認為，人工智慧（ＡＩ）是營運的潛在風險，凸顯這項新興科技可能掀起的全面產業變革。

英國金融時報報導，研究平台Arize AI追蹤大公司的公開揭露文件，發現百分之五十六的財星五百大企業在最新的年度報告中，將ＡＩ列為「風險因素」，較二○二二年的百分之九大幅激增。

在一○八家特別提到生成式ＡＩ的業者中，只有卅三家視之為機會。這些公司在年報提到的潛在益處，包括成本效益、營運優勢、加速創新。但其中也有超過三分之二的企業明確指出，生成式ＡＩ是風險。生成式ＡＩ技術能產生類似人類撰寫的文件與仿真影像。

這些申報文件結果顯示，諸多產業與美國多數規模最大的上市公司，都已感受到生成式ＡＩ的衝擊。財星五百大企業在今年度財報提及的ＡＩ風險，包括擔心未能跟上更善於使用該科技的對手，導致競爭加劇。其他潛在傷害還有聲譽和營運問題，例如陷入ＡＩ對人權、就業、隱私影響，所引發的道德疑慮。

一些產業對ＡＩ更為憂心忡忡。逾九成的美國媒體和娛樂巨擘說，快速成長的ＡＩ系統是今年的商業風險。

財星五百大企業中，三分之二以上的電信業者，與超過半數的健康照護、金融服務、零售、消費品、航太公司，也都對投資人發出相同警告。

舉例而言，串流服務商Netflix警告，競爭者可能靠著部署ＡＩ取得優勢，從而影響Netflix有效競爭的能力，可能帶給營運結果負面衝擊。

電信集團摩托羅拉說：「ＡＩ未必總是照預期運作，資料蒐集或許不夠充分，或包含非法、有害、冒犯、帶有偏見的資訊。」