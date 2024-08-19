韓國7月躺平青年達44.3萬人 創歷年新高

中央社／ 首爾18日綜合外電報導

韓聯社報導，韓國統計廳今天發布的數據顯示，今年7月青年族群（15至29歲）中不工作也不求職、選擇「躺平」的休息人口同比增加4.2萬人，達44.3萬人，創下歷年同月新高。

根據韓聯社（Yonhap），這些休息人口意指在非經濟活動人口中，雖無重大疾病或殘疾，但選擇「躺平」的族群。

由於青年人口不斷減少，而選擇「躺平」的人卻進一步增加，因此「躺平」青年人口占比創下歷史新高。7月份815萬名青年人口中，「躺平」人口占比5.4%，創下歷年同月新高。

按年份來看，2013年到2017年7月「躺平」的青年族群為20多萬人，2018年超過30萬人，2020年增至44.1萬人，2022年減少到36.1萬人，從2023年開始反彈。

與其他年齡層相比，青年族群選擇「躺平」的占比更大。40多歲、30多歲和50多歲族群選擇「躺平」的人口分別為28.4萬人、28.8萬人和39.4萬人。

根據就業動向微觀數據，「躺平」青年不僅數量增加，其中大部分並無工作意向。被問及是否願意工作，75.6%（33.5萬人）回答「沒有」。

對於有意找工作卻未找工作的理由，有42.9%回答「擔心找不到薪水、工作條件理想的工作」，其後依序為「從前找過但沒找到」（18.7%）及「因為缺乏教育、技術經驗」（13.4%）。

躺平 青年

延伸閱讀

發問如何幫周子瑜應援 嘻小瓜挨罵「伸手牌」無奈：被說蹭已習慣

氣炸小三就是爽！張娜拉狂陷「不倫宇宙」成復仇女王

7月外銷訂單 恐小幅衰退

來台觀光人次攀升 觀光署邀請圭賢擔任代言人

相關新聞

財星500大企業 逾半視AI為風險

針對企業申報文件的最新調查顯示，超過半數的財星（Fortune）五百大企業認為，人工智慧（ＡＩ）是營運的潛在風險，凸顯這...

傑克森洞年會22日登場 市場：鮑爾將舖路9月降息

美國聯準會（Fed）主席鮑爾本周將在傑克森洞全球央行年會發表主題演說，市場高度預期他將藉機宣示，「適當的」降息時機近期就...

超級央行周 盯日銀動向

除了美國聯準會主席鮑爾發言，本周也堪稱「超級央行周」，尤其是日本銀行（央行）總裁植田和男23日將出席國會聽證會，都將牽動...

凱雷：油價看漲至90美元 大宗商品進入新的超級周期

長年研究商品行情的凱雷（Carlyle）能源路徑策略長柯里（Jeff Currie）說，政府刺激需求政策以及聯準會降息等...

馬斯克結束X巴西業務

億萬富豪馬斯克擁有的社群媒體X平台17日表示，由於巴西大法官下達要求刪除某些內容的「審查令」，將「立即」結束在巴西的業務...

韓AI獨角獸 嗆聲輝達

南韓人工智慧（AI）新創公司Rebellions和Sapeon Korea在18日宣布，已正式簽定合併協議，將創造出估值...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。