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超級央行周 盯日銀動向
除了美國聯準會主席鮑爾發言，本周也堪稱「超級央行周」，尤其是日本銀行（央行）總裁植田和男23日將出席國會聽證會，都將牽動日圓走勢與套利交易風潮。
日本國會23日召開特別聽證會，要求植田說明升息決策及政策展望。日銀副總裁內田真一已承諾，在市場動盪時不會升息，卻也有使日圓套利交易熱潮有捲土重來之勢。
經濟學家預期，植田不太可能釋出鴿派訊號，因為內田真一也埋下願意等市場回穩再升息的「鷹式伏筆」。日本23日也將公布7月消費者物價指數（CPI），預估核心CPI年升率將攀升至2.7%，支撐升息的論據。
泰國央行21日將力抗政府壓力，維持基準利率於2.5%不變，印尼同日也將維持利率於6.25%，南韓22日也將維持利率在3.5%。歐洲央行（ECB）22日將公布7月會議紀錄，將透露是否會在9月降息的線索。
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