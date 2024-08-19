傑克森洞年會22日登場 市場：鮑爾將舖路9月降息

美國聯準會（Fed）主席鮑爾本周將在傑克森洞全球央行年會發表主題演說，市場高度預期他將藉機宣示，「適當的」降息時機近期就將到來，為9月降息鋪路，但各界最關切的，當屬他是否會暗示9月有可能降息2碼。

今年的傑克森洞年會於22至24日召開，主題是「重新評估貨幣政策傳輸機制的效益」，相關論文早在7月失業率大幅上升之前就已大致完成，可能強調在升息期間經濟表現相當強韌。

各界關注重點將是鮑爾預定美東時間23日上午10時（台灣時間23日晚間10時）發表的演說內容，可能聚焦貨幣政策整體而言運作良好，且目前的利率水準具有約束性。

Fed前副主席杜雷預料，鮑爾將強調Fed在物價穩定與儘可能提高就業的雙重職責，已獲得進展，兩者之間已更接近平衡，因此緊縮政策已不再適當，但鮑爾不會對首次降息的幅度提出任何暗示，因為從現在到9月17至18日決策會議之間，還有更多經濟數據必須納入考慮，包括8月的就業報告。

彭博經濟學家預期，鮑爾將不會排除降息2碼的可能性，但也不會特別暗示Fed傾向降息2碼，因為決策官員可能對降息的迫切性達成共識，官員也擔心此舉會傳達出錯誤信號，令市場覺得這是在對之前的決策認錯；更嚴重的，則是市場可能誤認為Fed擁有一些未公開的資訊，顯示經濟情況比表面更糟糕。

彭博經濟學家認為，9月是否降息2碼的關鍵，在於9月6日公布的8月就業報告，因此鮑爾不會在傑克森洞年會釋出相關訊號。彭博經濟學家指出，7月失業率上升到4.3%，並非只是驟然升高，且仍預測失業率10月將升到4.5%，因此預期年底前共將降息4碼；如果9月不降2碼，則11月或12月可能如此。

美國銀行（BofA）經濟學者蓋平表示，鮑爾可能因為就業數據「出乎意料之弱」，而轉向「鴿派」，這將可能影響市場走勢。

但目前市場預期Fed今年底前將降息4碼，可能已過度反映Fed的「鴿派」傾向，因為上周經濟數據良好，美股也回到8月1日大跌前的水位。