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全球央行年會 市場緊盯鮑爾 會否暗示降息2碼

聯合報／ 編譯任中原／綜合報導

全球央行年會將於八月廿二至廿四日在傑克森洞召開年會，美國聯準會主席鮑爾將發表重要演說。市場人士高度預期鮑爾將藉此機會宣示「適當的」降息時機很快就到，但最關切的是他是否會暗示九月的ＦＯＭＣ會議可能降息兩碼。

彭博資訊指出，鮑爾將不會排除降息兩碼的可能性，但是也不會特別暗示聯準會傾向降息兩碼，因為決策官員可能對於降息的迫切性達成共識，官員也擔心此舉會對市場傳達出錯誤信號，讓市場覺得這是在對之前的決策認錯。彭博資訊認為，九月是否降息兩碼，關鍵在於九月六日公布的八月就業報告，因此鮑爾不會在年會上發表看法。

美國銀行經濟學者蓋平表示，鮑爾可能因為就業數據「出乎意料之弱」，而轉向「鴿派」，這將有可能影響市場走勢。

美國 聯準會 鮑爾

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