馬斯克結束X巴西業務

億萬富豪馬斯克擁有的社群媒體X平台17日表示，由於巴西大法官下達要求刪除某些內容的「審查令」，將「立即」結束在巴西的業務，凸顯馬斯克與各國政府針對監管X平台內容的摩擦持續升溫。但X強調，巴西用戶仍能使用其相關服務。

X宣布結束巴西業務，顯然將馬斯克與巴西最高法院大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）持續進行的法律論戰推向高潮。莫瑞斯曾指自己正試圖對抗危險的惡意假訊息，在網路上散播。巴西當局一直在強力取締社群媒體和訊息平台上的內容，官員宣稱，這些內容與攻擊左翼政府有關。

X全球政府事務部門表示，若不遵從莫瑞斯的內容審查命令，他「威脅逮捕我們在巴西的法律代表」。X的巴西部門指出，為了保護員工安全，須關閉當地營運辦公室，「責任完全歸屬於莫瑞斯」。

X也發布一張據稱是莫瑞斯簽署文件的圖片，該文件指出，若X沒有完全遵守莫瑞斯的命令，將對X的法律代表康賽考（Rachel Nova Conceicao）每天開罰20,000里爾（3,653美元），並發布逮捕令。

莫瑞斯先前命令關閉數個涉嫌散播惡意假訊息的X帳號，包括巴西前總統波索納洛支持者的帳號，強調「言論自由不代表捍衛專制的自由」。

馬斯克與其他批評者則認為，莫瑞斯是在箝制言論自由。馬斯克指出，由於莫瑞斯的要求會讓X「祕密地」違反巴西、阿根廷、美國法律及國際法，X只能結束在巴西的營運業務。但馬斯克和X未詳細說明關閉巴西業務的具體影響。