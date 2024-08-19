凱雷：油價看漲至90美元 大宗商品進入新的超級周期

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
國際油價可望漲至每桶90美元。 路透
國際油價可望漲至每桶90美元。 路透

長年研究商品行情的凱雷（Carlyle）能源路徑策略長柯里（Jeff Currie）說，政府刺激需求政策以及聯準會降息等多股力量，已將大宗商品推進新的「超級周期」。他看好金價將更上層樓，國際油價可望漲至每桶90美元，銅價預料將攀升至每噸15,000美元的歷史新高。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，曾在高盛任職27年的柯里說，他比以往任何時候都更相信大宗商品已進入新的「超級周期」，將提振黃金、石油和銅價。

金油銅今年來漲幅
金油銅今年來漲幅

柯里用「RED」縮寫代表驅動大宗商品行情的三大因素，「R」代表政府補助的重分配（redistribution）政策，「E」代表因應氣候變遷的環境（environmental）政策，「D」代表去全球化（deglobalization）趨勢，例如中國大陸的煤炭和再生能源使用，正與世界其他地區脫鉤。

他指出，在西方國家凍結俄羅斯央行3,000億美元資產後，新興市場央行紛紛買黃金並出售美國公債，而且中國大陸對黃金的需求持續強勁，都支撐金價。

柯里也說，銅價除了擁有聯準會（Fed）將在9月降息的預期支撐，也廣泛被用於電池、電動車等綠能科技和資料中心等諸多用途。他認為，要鼓勵銅礦業者擴大供應的行情，約為每噸12,000美元，他預期若以經通膨調整後的實質價格計算，銅價將漲上每噸15,000美元的歷史新高，未來幾年繼續看漲。

儘管近來國際油價近來相當平穩，盤旋在每桶80美元以下，但柯里說，石油需求仍以每天110萬桶的速度成長，從歷史角度來看需求仍健康，且預期第3季庫存將減少每天逾200萬桶，市場相對緊張，預期國際油價將漲至每桶90美元。

油價 金價 黃金

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