韓AI獨角獸 嗆聲輝達

南韓人工智慧（AI）新創公司Rebellions和Sapeon Korea在18日宣布，已正式簽定合併協議，將創造出估值約10億美元的AI晶片業者，也象徵南韓首家AI獨角獸公司誕生，將聯手挑戰目前被美國晶片大廠輝達（NVIDIA）把持的AI晶片市場。

韓國前鋒報報導，南韓SK電信旗下、估值5,500億韓元的資料中心AI晶片供應商Sapeon韓國公司，和估值9,000億韓元的晶片設計商Rebellions，同意以1比2.4的企業價值比例合併，合併後的新公司總估值達到1.4兆韓元（10億美元），成為南韓首家AI領域的獨角獸公司。雙方計劃今年底前推出合併後的新公司。

合併後的新公司將名為Rebellions，目前的Rebellions共同創辦人暨執行長朴成鉉（音譯）將接掌新公司營運。Sapeon技術上仍將是存續實體。Sapeon是由SK集團旗下的SK電信、SK海力士和SK Square共同創立，這三家公司將出售合併後新公司的3%股權，讓Rebellions的經營階層為成為新公司的最大股東，以維持合併後新公司的營運穩定。

Rebellions和Sapeon今年6月宣布展開合併談判，作為南韓企業為了挑戰全球AI晶片龍頭輝達所做的最新努力。這兩家公司重申，將快速啟動新公司，因為未來兩年將是南韓在AI晶片競爭取得領先的重要機會。

朴成鉉表示：「這項合併案之所以能成真，是因為兩家公司投資人和主要商業夥伴的堅定決心和支持。我們正在開始一場真實競賽，我們將在這場空前激烈的AI晶片戰爭中，展現作為南韓最大廠商的實力。」去年全球AI晶片市場規模為343億美元，輝達就掌控94%市占。

創立於2020年的Rebellions，頭三年就推出兩款AI晶片，今年稍早開始量產其AI晶片ATOM，今年底前計劃推出旗艦AI晶片Rabel。

SK電信執行長柳英尚（音譯）：「簽署這項協議將大幅提升我們在AI半導體領域的全球地位，這塊領域是我們正在發展的AI價值鏈的關鍵部分之一。我們將繼續在AI領域展開戰略投資，聯手成為該領域的領導者。」