財星500大企業 逾半視AI為風險

針對企業申報文件的最新調查顯示，超過半數的財星（Fortune）500大企業都認為，人工智慧（AI）是營運的潛在風險，凸顯這項新興科技可能掀起的全面產業變革。

英國金融時報（FT）報導，研究平台Arize AI追蹤大公司的公開揭露文件，發現56%的財星500大企業在最新的年度報告中，將AI列為「風險因素」，較2022年的9%大幅激增。

在108家特別提到生成式AI的業者中，只有33家視之為機會。這些公司在年報提到的潛在益處，包括成本效益、營運優勢、加速創新。但其中也有超過三分之二的企業明確指出，生成式AI是風險。生成式AI技術能產生類似人類撰寫的文件與仿真影像。

這些申報文件結果顯示，諸多產業與美國多數規模最大的上市公司，都已感受到生成式AI的衝擊。財星500大企業在今年度財報提及的AI風險，包括擔心未能跟上更善於使用該科技的對手，導致競爭加劇。其他潛在傷害還有聲譽和營運問題，例如陷入AI對人權、就業、隱私影響，所引發的道德疑慮。

一些產業對AI更為憂心忡忡。逾九成的美國媒體和娛樂巨擘說，快速成長的AI系統是今年的商業風險。另外，86%的軟體和科技大廠也這麼認為。

財星500大企業中，三分之二以上的電信業者，與超過半數的健康照護、金融服務、零售、消費品、航太公司，也都對投資人發出相同警告。

舉例而言，串流服務商Netflix警告，競爭者可能靠著部署AI取得優勢，從而影響Netflix有效競爭的能力，可能帶給營運結果負面衝擊。

電信集團摩托羅拉（Motorola）也說：「AI未必總是會照預期運作，資料蒐集或許不夠充分或包含非法、有害、冒犯、帶有偏見的資訊，可能傷害盈餘和聲譽。」