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美國蛋價連漲3個月！罪魁禍首是禽流感 分析師：蛋價走向取決於疫情狀況

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國禽流感疫情再度復熾，雞蛋價格已連漲三個月。路透
美國禽流感疫情再度復熾，雞蛋價格已連漲三個月。路透

美國7月蛋價連續第三個月較去年同期上漲，使這項民生必需品再度成為焦點，罪魁禍首是高病原性禽流感（HPAI）疫情

CNBC報導，據美國日前發布的消費者物價指數（CPI）數據，7月蛋價比去年同期大漲19.1%，遠高於整體CPI的2.9%漲幅。

鑒於雞蛋在每日料理中無所不在，蛋價在新冠疫情期間曾一度成為消費者焦點。雞蛋和其他生鮮雜貨的價格上漲，一直都是消費者應對物價上漲時最關心的問題，對近年來的消費者信心造成影響。

不過，這一波的蛋價上漲似乎主要與4月份月增幅達到一年來最高的近8%有關，而原因是季節性爆發的禽流感。

美國曾在2022年爆發過一次歷史性的禽流感，且疫情在去年底再度復熾。普渡大學食品需求分析和永續性中心市場研究分析師哈貝爾表示，科羅拉多州和加州的疫情已影響到供應。

哈貝爾表示，雞蛋需求一般被認為「不具彈性」，意味著消費者無論價格高低，購買量通常都會維持一樣，也不會因低價而囤蛋。非彈性商品的價格通常會隨供給而大幅變動，即便供給變化不大也是如此。這凸顯了禽流感對消費者看到貨架上蛋價的影響之大。

據勞工統計局數據，美國一打A級雞蛋的平均價格，7月份突破3美元，是一年多來首見。雖然蛋價仍比去年達到的高點低了超過20%，但和2021年7月相比上漲了約42%。

展望未來，哈貝爾表示，蛋價走向將取決於禽流感的狀況。但由於下個產季較不可能爆發疫情，她樂觀認為蛋價可能略有緩和。哈貝爾說：「這很難說。全取決於禽流感影響的規模和範圍。」

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