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鴻海擴大布局！印媒：董座劉揚偉透露 計劃在印度設電池儲能部門
印度新聞信託社（PTI）報導，鴻海董事長劉揚偉在採訪中表示，正制定在印度設立電池儲能系統部門的計畫。
報導指出，鴻海持續擴大電池製造業務，已在台灣設立首座工廠。
劉揚偉告訴PTI，鴻海已在印度開展資通訊的業務，「我們也期待在印度發展我們的3+3未來產業。我一直在與這裡的產業部長討論，如何在泰米爾納德邦的BESS（電池儲能系統）方面進行合作」。
作為3+3策略的一環，鴻海將三個關鍵產業擺優先，分別是電動車、數位健康、機器人產業，每個都有巨大的成長潛力。
鴻海也已提議在印度設立電動車部門。當被問到電動車生產的進度，劉揚偉說，進度將會「非常快」展開。
他還說，鴻海迄今已對印度投資100億美元，並計劃在未來幾年進行更多投資。
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