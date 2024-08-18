鴻海擴大布局！印媒：董座劉揚偉透露 計劃在印度設電池儲能部門

印度新聞信託社（PTI）報導，鴻海董事長劉揚偉在採訪中表示，正制定在印度設立電池儲能系統部門的計畫。

報導指出，鴻海持續擴大電池製造業務，已在台灣設立首座工廠。

劉揚偉告訴PTI，鴻海已在印度開展資通訊的業務，「我們也期待在印度發展我們的3+3未來產業。我一直在與這裡的產業部長討論，如何在泰米爾納德邦的BESS（電池儲能系統）方面進行合作」。

作為3+3策略的一環，鴻海將三個關鍵產業擺優先，分別是電動車、數位健康、機器人產業，每個都有巨大的成長潛力。

鴻海也已提議在印度設立電動車部門。當被問到電動車生產的進度，劉揚偉說，進度將會「非常快」展開。

他還說，鴻海迄今已對印度投資100億美元，並計劃在未來幾年進行更多投資。