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美股驚喜 費半周漲近10%…本周聚焦Fed決策風向
美國股市上周五（16日）小漲作收，標普500指數和那斯達克綜合指數連續七個交易日上漲，締造去年11月來表現最佳的一周。經濟數據接連出現驚喜，經濟衰退疑慮一掃而空，美股也得以止住連四周頹勢，上演驚人逆轉。投資人如今目光轉向聯準會（Fed）本周舉行的傑克森洞全球央行年會，以掌握更多利率走向的線索。
美股三大指數上周五均小漲0.2%，標普500指數一周來上漲3.9%，那斯達克綜合指數大漲5.3%，道瓊工業指數上漲2.9%。
輝達（NVIDIA）帶領這波反彈，輝達連漲五日，周線漲18.9%，費半周線大漲9.8%；台積電（2330）ADR上周五漲0.3%，周線漲4.4%。
受生產者物價指數（PPI）漲幅低於預期所激勵，美股上周二普遍反彈；接著消費者物價指數也顯示通膨降溫，零售銷售和請領失業救濟金數據優於預期，美股繼續快馬加鞭。
上周五公布的消費者信心指數高於預期，有「美股恐慌指數」之稱的波動率指數降至15以下，遠低於8月初美股崩盤時一度飆上的四年高點65。美國10年期公債殖利率下跌3個基點至3.88%。
瑞士隆奧資產管理公司基金經理人伊爾波說：「這一周基本上是一面倒，悲觀的看法遭到痛宰。」「儘管如此，經濟數據仍然呈現矛盾，重大不確定性依然存在，需要提高警覺，勿過度樂觀。」
Fed主席鮑爾本周五（23日）將在傑克森洞發表演講。BMO Capital Markets美國利率策略主管林恩說：「我們預料鮑爾會更明確表示9月會降息，並提及Fed對未來降息步調的看法。」
Fundstrat知名分析師湯姆‧李（Tom Lee）說：「我認為傑克森洞整體來說會定下正面基調，愈來愈多證據顯示Fed希望眼光放遠。」
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