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美股逆轉 關注聯準會利率動向
美國股市上周五小漲作收，標普五百指數和那斯達克綜合指數連續七個交易日上漲，也締造去年十一月來表現最佳的一周。經濟數據接連出現驚喜，經濟衰退疑慮一掃而空，美股得以止住連四周頹勢上演驚人逆轉。投資人如今目光轉向聯準會（Fed）本周舉行的傑克森洞全球央行年會，以掌握更多利率走向的線索。
瑞士隆奧資產管理公司基金經理人伊爾波（Florian Ielpo）說：「儘管如此，經濟數據仍然呈現矛盾。重大不確定性依然存在，需提高警覺，勿過度樂觀。」
BMO Capital Markets美國利率策略主管林恩（Ian Lyngen）說：「我們預料鮑爾會更明確表示九月會降息，並提多Fed對未來降息步調的看法，」
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