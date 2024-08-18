政府支持、AI刺激需求 亞洲電力股重獲青睞

亞洲電力股今年意外爆紅，成為此區股票投資人的新寵，做多這類股的買盤前仆後繼，料準今年這波傲視各類股的漲勢還有進一步奔馳空間。

彭博資訊報導，前兩年亞洲電力股還是賠錢貨，但今年鹹魚翻身，因有各地政府政策大力支持，人工智慧（AI）熱潮又刺激用電需求激增。即使全球經濟減速慢行的顧慮與日俱增，地緣政治緊張情勢也愈演愈烈，電力公司配息大方和兼具防禦股的特性，仍讓投資人趨之若鶩。

自年初以來，MSCI亞太公用事業類股指數已大漲將近14%，全年漲幅有望是2006年來最大。在MSCI亞股基準指數包含的11種類股中，公用事業股今年表現高居第二，僅次於科技股。

大陸電力股表現

此外，今年來滬深300公用事業指數飆漲約27%，表現在滬深300指數各類股中稱冠。相較下，滬深300指數同時期下跌2.5%。

安本（abrdn）亞股投資總監史密斯說：「務必要退一步思考，想想這類股更普遍、脫胎換骨似的長期成長驅動力會是什麼。近年來，眾人公認，電力需求成長，佐以能源轉型需求，勢必得在電網、發電以及控制電網的軟體方面，投入大量、廣泛的投資。」

亞洲各國政策做多，也為此區電力股漲勢推波助瀾。例如，印度經濟快速擴張，中國大陸發下宏願改善環境，也導致亞洲電力股表現較亞股大盤以及歐美同類股出色。在日本，政府計劃加速重啟因2011年福島核災停擺的核子反應爐，也協助電力股脫疲翻醒。

麥哲倫投資控股公司股票部門主管布麗妮‧林（音譯）說：「亞洲國家財政平衡較佳，又有擴大支出的政治意志。」她指出，隨著全球央行政策轉向降息，現金流穩定、股利收益率高的電力股成為許多股民心目中的首選。

例如，印度的NTPC、印度電網（Power Grid）和日本的關西電力（KEPCO），今年來股價漲幅都接近或超過30%。

另有一些電力公司漲幅更壯觀，像是馬來西亞的YTL、印度的Torrent Power，以及中國廣核電力公司（CGN Power），年初至今漲幅全在50%以上。