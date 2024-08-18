國際拍賣行瞄準亞洲買家 擴大布局香港

全球頂尖拍賣行近期紛紛在香港擴大布局，積極吸引超富買家，儘管此時全球藝術市場放緩，且中國大陸奢侈品市場和經濟成長前景堪憂，但拍賣行仍看好亞洲買家長遠實力。

英國金融時報報導，佳士得（Christie's）亞太區總部將在9月進駐香港地標The Henderson，以求增進當地銷售，全年舉辦經常性的拍賣會。

蘇富比（Sotheby's）7月已為中環的旗艦藝廊揭幕；富藝斯（Phillips）去年就已進駐香港，邦瀚斯（Bonhams）9月也將啟用新的香港總部。

然而，根據倫敦藝術分析業者ArtTactic，香港最具分量的「晚間拍賣」今年上半銷售總額年減40%，寫2017年來最低。此外，中國大陸消費持續疲軟，上季經濟成長率只有4.7%，低於預期。一些分析師警告，這可能衝擊藝術和奢侈品產業。

佳士得亞太區總裁龐智鋒（Francis Belin）卻不同意。他說：「亞太地區買家集中在財富層級的頂端，其中80%來自大陸、香港或台灣，他們多數不受經濟放緩的影響。」