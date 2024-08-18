M痘疫情蔓延 概念股得利

非洲M痘（mpox，舊稱猴痘）疫情已被世界衛生組織宣告為國際公衛緊急事件，帶動新興生物科技公司和歐美其他相關概念股大漲，寄望於監管當局可能儘速核准M痘疫苗上市。

美國新興生物科技公司表示，本季結束前，該公司研發的疫苗可望獲美國食品藥物管理局批准。隨著世衛組織宣告M痘為全球公衛緊急事件，該股在四個交易日內就飆漲逾60%，股價今年來已暴漲3.5倍。

丹麥生技公司Bavarian Nordic股價16日大漲18%，已一連九個交易日收紅，反映投資人預期疫苗需求將激增。在全球疫苗廠商中，目前僅Bavarian的M痘疫苗已獲美國和歐洲兩地核可。

Siga Technologies股價16日收漲9%，盤中漲幅一度達到24%。該公司生產治療天花的抗病毒藥「Tpoxx」已在感染M痘病毒的患者身上作臨床試驗，儘管研究結果未能達到主要目標，但此藥仍證明有些用處。

Tonix製藥公司股價同日起初大漲20%，因為執行長宣稱自家M痘疫苗已進入人體試驗階段，但終場收跌2.1%。擁有一款實驗性M痘藥物的微型生技股GeoVax Labs股價16日翻倍，創兩年多來單日最大漲幅紀錄。

但這些生技製藥股易成當沖客目標，以致波動劇烈。此外，新疫苗或藥物研發進展可能面臨重重障礙，而且目前M痘疫苗在西方富國需求仍低，這些公司可能面臨難以找到獲利來源、抵銷以低價在窮國銷售或捐贈的成本。