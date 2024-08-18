快訊

柯文哲的真正危機 還是在北市長任內的三大案

觀光入出境旅客人次 截至5月逆差逾2倍創新高

國際金價創高 衝破2,500美元

經濟日報／ 編譯陳律安林宸誼／綜合報導
國際黃金價格16日收盤首度漲破每英兩2,500美元，達2,508.01美元，創歷史新高。美聯社
國際黃金價格16日收盤首度漲破每英兩2,500美元，達2,508.01美元，創歷史新高。美聯社

國際黃金價格16日收盤首度漲破每英兩2,500美元，達2,508.01美元，創歷史新高，主要受聯準會（Fed）即將降息預期的提振。專家預期，金價未來有直衝2,700美元的潛力。

彭博資訊報導，紐約現貨黃金16日收盤大漲2.1%至每英兩2,508.01美元，原因是美國新屋開工數據不如預期，強化Fed降息速度更快、幅度更深的展望。利率下降，常會增添不孳息資產黃金的吸引力。

國際現貨金價創下歷史新高，外媒引述消息人士指出，中國人民銀行大陸央行）向部分本地銀行提供新一批進口黃金額度，預料將會刺激黃金進口量。分析師表示，大陸的強勁購買是國際金價今年3月至4月上漲的關鍵因素，若需求再次回升，可能會進一步推高金價。

路透報導，人行在經二個月停止發放黃金進口額度後，8月上旬再度批出黃金進口額度予多家當地銀行。

隨著市場對寬鬆貨幣政策預期升溫，及各國央行大規模買進，金價今年來累計上漲約20%。


延伸閱讀

金價飆高 飾金牌價每錢10,050元再創新高

中國人民銀行 大陸央行 金價

延伸閱讀

陸央行發放新的黃金進口配額 可望助攻金價再攀高

國際黃金價格每盎司突破2500美元 銀樓飾金牌價每錢10050元再創新高

美國CPI、PPI陸續公布後 市場估聯準會降息3碼機率升

產業基金十強 三類型耀眼

相關新聞

美股驚喜 費半周漲近10%…本周聚焦Fed決策風向

美國股市上周五（16日）小漲作收，標普500指數和那斯達克綜合指數連續七個交易日上漲，締造去年11月來表現最佳的一周。經...

政府支持、AI刺激需求 亞洲電力股重獲青睞

亞洲電力股今年意外爆紅，成為此區股票投資人的新寵，做多這類股的買盤前仆後繼，料準今年這波傲視各類股的漲勢還有進一步奔馳空...

美股逆轉 關注聯準會利率動向

美國股市上周五小漲作收，標普五百指數和那斯達克綜合指數連續七個交易日上漲，也締造去年十一月來表現最佳的一周。經濟數據接連...

國際金價創高 衝破2,500美元

國際黃金價格16日收盤首度漲破每英兩2,500美元，達2,508.01美元，創歷史新高，主要受聯準會（Fed）即將降息預...

國際拍賣行瞄準亞洲買家 擴大布局香港

全球頂尖拍賣行近期紛紛在香港擴大布局，積極吸引超富買家，儘管此時全球藝術市場放緩，且中國大陸奢侈品市場和經濟成長前景堪憂...

M痘疫情蔓延 概念股得利

非洲M痘（mpox，舊稱猴痘）疫情已被世界衛生組織宣告為國際公衛緊急事件，帶動新興生物科技公司和歐美其他相關概念股大漲，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。