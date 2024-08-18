國際金價創高 衝破2,500美元
國際黃金價格16日收盤首度漲破每英兩2,500美元，達2,508.01美元，創歷史新高，主要受聯準會（Fed）即將降息預期的提振。專家預期，金價未來有直衝2,700美元的潛力。
彭博資訊報導，紐約現貨黃金16日收盤大漲2.1%至每英兩2,508.01美元，原因是美國新屋開工數據不如預期，強化Fed降息速度更快、幅度更深的展望。利率下降，常會增添不孳息資產黃金的吸引力。
國際現貨金價創下歷史新高，外媒引述消息人士指出，中國人民銀行（大陸央行）向部分本地銀行提供新一批進口黃金額度，預料將會刺激黃金進口量。分析師表示，大陸的強勁購買是國際金價今年3月至4月上漲的關鍵因素，若需求再次回升，可能會進一步推高金價。
路透報導，人行在經二個月停止發放黃金進口額度後，8月上旬再度批出黃金進口額度予多家當地銀行。
隨著市場對寬鬆貨幣政策預期升溫，及各國央行大規模買進，金價今年來累計上漲約20%。
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