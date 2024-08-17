美債殖利率全周小漲小跌 專家：夏季行情黃金時期已過

美國公債價格周五（16日）漲跌互見，走向相反的殖利率大致收低，從周四的暴衝走勢回歸平靜。隨著衰退顧慮消退，市場對聯準會（Fed）日後大幅降息的預期減弱，分析師提醒投資人，此刻應降低買債券賺價差的預期了。

美債殖利率全周小漲小跌

美國2年期公債殖利率16日收盤小跌3.5個基點至4.064%；對照下，周四出爐的7月零售銷售數據出奇強驅散衰退疑雲，掀起賣壓急湧，對利率政策敏感的2年期美債殖利率激升15個基點，寫下4月10日迄今最大單日升幅紀錄。但過去一周來，2年期殖利率僅攀升1個基點。債券價格與殖利率走向相反。

10年期美國公債殖利率小跌3.3個基點至3.891%，全周總計跌5.1個基點。30年期殖利率小跌3個基點至4.149%，周線收跌7.6個基點。

衰退疑慮起伏驅動殖利率走勢

2年期、10年期和30年期美債殖利率16日都小幅下滑，反映投資人在評估一連串經濟數據後，已調整對Fed利率政策下一步的預期。近來市場辯論聚焦Fed下月開會將調降利率1碼（0.25個百分點）或2碼。最新風向已從數周前預期的一口氣降2碼轉回降1碼。

本月初公布的7月非農就業報告比預期弱，失業率意外躍上4.3%，引發衰退警鈴大響，揣測Fed下月將降息2碼的臆測聲四起；但在周四公布的上周初領失業救濟金人數低於預期、7月零售銷售又比預期強後，經濟「軟著陸」希望增濃，使衰退疑慮頓時煙消雲散。

紐約FHN金融公司分析師史翠伯指出，周四的零售銷售報告強得「輾壓預期」，「化解近幾周來糾纏債市的衰退恐懼」。他說：「衰退疑慮未必完全消失，但肯定比7月就業報告發布後減輕了。」也因此，Fed看來沒必要祭出大於往常的降息幅度，市場於是調整預期。

芝商所（CME）FedWatch網站顯示，聯邦資金期貨交易員如今認為，9月Fed降息1碼機率達74%，是最可能的結果。

美銀證券經濟學家巴夫說，7月零售銷售大增1%，優於預期，「與軟著陸經濟展望相符」，因此Fed沒必要宣布「特大號或快馬加鞭」的降息行動。他說：「我們仍維持原來的看法，即Fed今年只會降息兩次，每次降1碼，時點在9月和12月。」

買美債賺價差的黃金時間已過

接下來，Fed倘若果如預期在9月開始降利率，美債殖利率會因此降多少，仍是個疑問。

財富管理公司Livian & Co.執行長兼基金經理人李維安認為，債市預期的殖利率下滑幅度，已大半反映在現在的殖利率水準上了。

基準的10年期美債殖利率從4月的4.70%降到現在的3.9%上下。以實質（通膨調整）基礎計算，10年期通膨調整美債殖利率如今降到1.80%，低於4月的2.24%和去年10月的2.44%。

換言之，長期而言，今後對固定收益投資人真正重要的，是鎖住現在仍位於相對高檔的殖利率，而不是債券價格上漲。所以，別再巴望Fed啟動降息提高美債投資報酬了。

TSLombard研究主管西齊歐尼也表示，美國公債熬過數年的空頭市場，2024年終於揚眉吐氣，但投資人不應對前景期待太高。他認為，儘管Fed寬鬆循環在望，但買美債輕鬆搭獲利便車的最佳時機已過，若未在初夏買進美國公債，恐怕已錯過一大半的上漲行情。

他說：「除非衰退降臨或勞動市場顯著減弱（並非最可能的情境），否則，Fed調整貨幣政策可能只是漸進式的。」美國經濟若避開衰退，他認為投資人期待Fed政策利率在未來一年降到3%的希望將落空，更別指望利率降回2010年代那種超低水準，畢竟通膨復熾顧慮未消。

近幾周來，美債殖利率大幅下滑，對Fed利率政策最敏感的2年期殖利率降得最猛，意味價格大漲。但西齊歐尼認為，進一步上漲空間有限；不過，美債目前的殖利率仍遠高於過去15年的水準。