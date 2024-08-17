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美股創今年最佳單周表現...悲觀看法一掃而空 鮑爾談話將為利率走向定調

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美股這一周基本上是一面倒，悲觀的看法遭到痛宰。圖／美聯社
美股這一周基本上是一面倒，悲觀的看法遭到痛宰。圖／美聯社

美國股市周五小漲作收，標普500指數和那斯達克綜合指數連續七個交易日上漲，也締造去年11月來表現最佳的一周。經濟數據接連出現驚喜，經濟衰退疑慮一掃而空，美股止住連四周頹勢，上演驚人逆轉。投資人如今目光轉向聯準會（Fed）下周舉行的傑克森洞全球央行年會，以掌握更多利率走向的線索。

美股三大指數周五均小漲0.2%，標普500指數一周來上漲3.9%，那斯達克綜合指數大漲5.3%，道瓊工業指數上漲2.9%。

輝達（NVIDIA）帶領這波反彈，輝達連漲五日下來，周線大漲18.9%，費半周線大漲9.8%；台積電ADR周五上漲0.3%，周線上漲4.4%。

受到生產者物價指數（PPI）漲幅低於預期所激勵，美股周二普遍反彈；周三消費者物價指數也顯示通膨降溫，美股加緊漲勢；周四零售銷售和請領失業救濟金數據優於預期，美股繼續快馬加鞭。

周五公布的消費者信心指數高於預測，有「恐慌指數」之稱的波動率指數已低於15，遠低於8月初美股崩盤一度飆上到四年高點65。美國10年期公債殖利率周五下跌3個基點至3.88%。

「這一周基本上是一面倒，悲觀的看法遭到痛宰。」瑞士隆奧資產管理公司基金經理人伊爾波（Florian Ielpo）說：「儘管如此，經濟數據仍然呈現矛盾。重大不確定性依然存在，需要提高警覺，勿過度樂觀。」

Fed主席鮑爾將於下周五（23日）發表演講。BMO Capital Markets 美國利率策略主管林恩（Ian Lyngen）說：「我們預料鮑爾會更明確表示9月會降息，並提多Fed對未來降息步調的看法，」

Fundstrat知名分析師 Tom Lee接受CNBC訪問時說：「我認為傑克森洞整體來說會定下正面基調，越來越多的證據顯示聯邦公開市場操作委員會（FOMC）希望眼光放遠。」

可以肯定的是，市場或許已經提前反映Fed鵨派的看法。據芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具顯示，市場預期到今年年底基準聯邦資金利率將調降1個百分點，從目前的5.25%-5.50%降至4.25%-4.50%。

Fed 指數 經濟衰退 美股 鮑爾

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