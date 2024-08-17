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世銀發行2.25億美元債券 支持亞馬遜再造林...報酬率最高可達4.362%

中央社／ 紐約17日綜合外電報導
世界銀行近日發行價值2億2500萬美元的9年期保本型債券，與亞馬遜地區的再造林計畫有關。圖／路透社
世界銀行近日發行價值2億2500萬美元的9年期保本型債券，與亞馬遜地區的再造林計畫有關。圖／路透社

世界銀行近日發行價值2億2500萬美元的9年期保本型債券，與亞馬遜地區的再造林計畫有關。世銀指出，這是他們有史以來規模最大的結果導向債券（outcome bond）。

路透社報導，世界銀行（World Bank）表示，這筆2033年到期的債券為投資人提供的回報，與巴西亞馬遜雨林再造林專案所產生的碳移除額度有關。

世銀指出，有別於先前為避免排放所銷售的碳信用額，這次發行的債券首次將投資人的財務回報與碳移除連結。

將近3600萬美元將直接用於支持巴西企業Mombak的再造林行動，這間公司與當地地主合作，在亞馬遜地區重新種植原生樹種，微軟（Microsoft）同意購買除碳項目產出的碳信用額度。

世銀指出，這項債券100%保本，2億2500萬美元（約新台幣72億4300萬元）的收益將用於資助世銀在各地的永續發展專案。債券的最低保證年報酬率為1.745%，如果專案表現符合預期，報酬率最高可達4.362%。

世銀副行長兼財務長法米拉爾（Jorge Familiar）說：「正如今日交易展現出的歷史性參與度所示，私人投資者渴望將財務回報與亞馬遜地區的正向發展成果連結。」

「由於人們對這項金融商品的興趣日益增加，且支持的產業範圍不斷擴大，這筆史上最大規模的結果導向債券使我們受到鼓舞。」

這項債券由國際復興開發銀行（International Bank for Reconstruction and Development）發行，將按票面價值定價，於2033年7月31日到期，結算日期為8月20日。

世界銀行 報酬率 巴西 財務

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