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美國CPI、PPI陸續公布後 市場估聯準會降息3碼機率升

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
美國7月CPI月增長0.2%、年增長2.9%，低於市場預期3%年增長，也是自2021年3月以來首度低於3%。示意圖／美聯社資料照
美國7月CPI月增長0.2%、年增長2.9%，低於市場預期3%年增長，也是自2021年3月以來首度低於3%。示意圖／美聯社資料照

美國7月CPI月增長0.2%、年增長2.9%，低於市場預期3%年增長，也是自2021年3月以來首度低於3%。另外，核心CPI月增長0.2%及年增長回落至3.2%，雖然至今仍高於2%，但卻來到2021年初以來的最低增速。

國內大型法人機構指出，觀察此次美國CPI細項數據，核心商品類通膨月增長-0.3%，年增長維持在-1.7%，租金通膨月增長0.3%，年增長從5.2%降溫至5.1%，至於食品通膨月增長持平在0.2%，年增率持平在2.2%，能源通膨月增長持平，年增長從0.9%回升到1.0%，整體來看租金通膨下滑是讓CPI降溫主要理由。

展望未來，之前聯準會（FED）主席鮑爾已提到通膨有其滯後性，不需要等到回落至2%就可開始降息，代表這次核心CPI離2%目標值雖還有一段距離，但FED在9月開始降息既定行程不變。

另外，再從美國7月PPI數據來看，月增長0.1%，來到5月以來最低點，年增長從2.6%降低至2.2%，來到3月以來最低點，主要受到最終需求服務PPI年增長從3.5%下降至2.6%導致，反應服務業漲價能力明顯趨弱，另外最終需求物品PPI年增長從1.3%升回升至1.7%，仍呈現可控狀態。

7月PPI進行推估，7月核心PCE價格指數月增長將落於於0.14~0.2%區間之內，屬於疲弱整體，其推升下游CPI力道也會減弱，因此FED預定年內降息3碼的機率已越來越高。

CPI 聯準會 通膨 降息 鮑爾

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